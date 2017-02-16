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Протаранив авто і втік: у Луцьку шукають винуватця аварії. ФОТО

Протаранив авто і втік: у Луцьку шукають винуватця аварії. ФОТО
У Луцьку водій втік з місця аварії, яку спричинив.

Про це повідомив на своїй сторінці у facebook Тарас Красунь.

“Авто темно червоного кольору на великій швидкості врізалося у “Фіат” і втекло з місця ДТП”, — йдеться у дописі.
Протаранив авто і втік: у Луцьку шукають винуватця аварії. ФОТО

Протаранив авто і втік: у Луцьку шукають винуватця аварії. ФОТО

Протаранив авто і втік: у Луцьку шукають винуватця аварії. ФОТО

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Теги: аварія, Потебні
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