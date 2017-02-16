Протаранив авто і втік: у Луцьку шукають винуватця аварії. ФОТО





Про це повідомив на своїй сторінці у Тарас Красунь.



“Авто темно червоного кольору на великій швидкості врізалося у “Фіат” і втекло з місця ДТП”, — йдеться у дописі.







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