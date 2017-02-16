Протаранив авто і втік: у Луцьку шукають винуватця аварії. ФОТО
Сьогодні, 04:51
У Луцьку водій втік з місця аварії, яку спричинив.
Про це повідомив на своїй сторінці у facebook Тарас Красунь.
“Авто темно червоного кольору на великій швидкості врізалося у “Фіат” і втекло з місця ДТП”, — йдеться у дописі.
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Про це повідомив на своїй сторінці у facebook Тарас Красунь.
“Авто темно червоного кольору на великій швидкості врізалося у “Фіат” і втекло з місця ДТП”, — йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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