Де на Волині та у Луцьку не буде світла 20 лютого

На Волині 20 лютого відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00 - 17:00с. Амбуків, магазин, ФАП, Клуб, Школа с. Амбуків, вул. Гагаріна 40-58, вул. Петрова2. ПЛ-0,4 Л-2 від ЗТП-344 09:00 - 17:00 с. Турівка: магазин, ФАП с. Турівка, вул. Степова 1-21, вул. Перемоги 1-263. ПЛ-0,4 кВ від КТП-147 Л-1 09:00 - 17:00 с. Красностав, ПАТ «Укртелеком» Волинська філія,АТС, магазин с. Красностав с. Красностав, вул. Жовтнева 4-14, Вишнева1. 09:00-17:00 Перемильська сільська рада Башня с. Старики:вул. Шевченка1 КТПП-119 ремонт обладнання 10 кВ, 10:00-17:00 с. Жашковичі, с. Волиця Колонівська, с. Клопочин вул. Володимирська;2 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-62 чистка траси;10:00-17:00 СВК "Перемога" с. Радовичі1. КТП-265 Л-2 10:00 – 17:00 с.Видерта, вул.. Молодіжна2. КТП-303 Л-2, Л-3, Л-1. 09:40 – 16:00 ПАТ «Укртелеком» (АТС), Дитсадок, Церква, ПП Самусік А.І., Ветлікарня. с.Сошично, вул.. Перемоги,3. КТП-145 Л-1, Л-4, Л-3, Л-2. 10:00 – 16:00 Поштове відділення, ПАТ «Укртелеком» (АТС), СВК «Стохід» (контора), ССТ Полиці (магазин), Будинок культури, Сільська рада, Церква, Медпункт, с.Боровне, вул.. Центральна, вул..Миру.1 ПЛ-0,4кВКТП-24010:00-15:00КТП-240 с.ДерноКТП-240с.ДерноФОП Юскевич-Красковський О.Ю.ФОП Фень В.Т.СГВК "МаякТзОВ"Компанія Західліспром"1. ПЛ – 0,4 кВ від ТП-67 9:00-17:00 СТзОВ "Лан",Львівська залізниця, станція Стохід. с. Малий Порськ.2. ПЛ – 0,4 кВ від ТП-294 9:00-17:00 Ковельське МТМО, ФАП с. Довгоноси,Ф. О. Онищук В. В. с. Довгоноси.1. 09:00-13:00 Технікум Торгівлі, Торгові кіоскі, Станція переливання крові, Дит-сад №25, ПП-Покровський «Сіті-парк», м-н «Айва», вул. Волі 49,1. ПЛ-0,4 кВ Л-1,2 КТП-334 10:00 – 17:00 ФОП Лук’янюк А.В. С. Струмівка вул. Рівненська.2. ПЛ-0,4 кВ Л-1,2,3,4 КТП-288 10:00 – 16:00 ФОП Некрасов О.О, ФОП Рибалко Л.О Смт. Торчин вул.Гагаріна, Соснова, Д.Галицького, Драгоманова, Незалежності (120-200), Смолигівська, пров. Колгоспний1. 9:00 – 17:00с.Масловець.Скрипиці.Ясне.Черемошна Воля.Мшанець2. 9:00 – 17:00м.Любомль вул.Перемоги, Лісна, Вербицького, Шумука3 пл-0.4 ктп-1339:00 – 17:00с.Новоугрузька1 ПЛ-04кВ Л-1,2 від КТП-169 10:00 - 17:00 Магазин, клуб с. М.Глуша вул.Л. Українки1 Вивести в ремонтМВ-10 ПЛ-10 кВ, Л-94-03 11:00-17:00 КТП-158, с. Комарово - Комарівська сільська рада (клуб, дит.садок), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Колківське споживче товариство (магазин), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Районний відділ освіти (школа, башня, їдальня), ФОП Гаврилюк С.А. (магазин), ФО Кучерук Л.М. (КДУ-2), Релігійна громада, ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт), Приватне акціонерне товариство "Киїстар", ФОП Тимошенко Ю.В. (магазин), Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА", ФОП Сахнюк Михайло Петрович (млин), Маневицький РЦПМСД (ФАП), Молитовний будинок.ЩТП-412.1 ПЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-46 09:00-17:00 м.Нововолинськвул.Шопена, 9, 2-20вул.Мазепивул.Героїв Крутвул.Ломоносова, 1-11, 2-10вул.Кисіля, 1-3а, 2-121. 9:00-17:00 м.Рожище вул.Молодіжна,1-23, Шевченка,125-161.2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-228 9:00-17:00 с.Крижівка млин, пилорама3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-163 9:00-17:00 с.Щурин вул.Л.Українки, І.Франка4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-469 9:00-17:00 с.Переспа вул.Молодіжна, Радянська, Будівельна, Жовтнева5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-167 9:00-17:00 с.Щурин бригада, БССЗ с.Щурин вул.Гагаріна, Жовтнева, Шевченка6 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-316 9:00-17:00 м.Рожище магазин “Венеція”, магазин. м.Рожище вул.Незалежності,99А, М.Вовчка,16,14 .7 ПЛ-0,4 кВ від КТП-264 9:00-17:00 м.Рожище Рожищенський СТК, склади УВС, АГРС. м.Рожище вул.Пирогова, пров.Пирогова, Карєрна.8 ПЛ-0,4 кВ від КТП-280 9:00-17:00 с.Кобче вул.Набережна, Центральна1. 10:00-17:00с.Текля вул:Радянська1. 09:00-16:30 Ружинська с/р – клуб, церква, ФОП Токар Н.В.- торг.кіоск с.Ружин2. 09:00-16:30 СКЗ, ТзОВ «ВВ АГРО»- адмінприміщення с.Туропин