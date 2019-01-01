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Де на Волині та у Луцьку не буде світла 20 лютого

Де на Волині та у Луцьку не буде світла 20 лютого
На Волині 20 лютого відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.


Володимир-Волинський район

1. 09:00 - 17:00
с. Амбуків, магазин, ФАП, Клуб, Школа с. Амбуків, вул. Гагаріна 40-58, вул. Петрова
2. ПЛ-0,4 Л-2 від ЗТП-344 09:00 - 17:00 с. Турівка: магазин, ФАП с. Турівка, вул. Степова 1-21, вул. Перемоги 1-26
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-147 Л-1 09:00 - 17:00 с. Красностав, ПАТ «Укртелеком» Волинська філія,АТС, магазин с. Красностав с. Красностав, вул. Жовтнева 4-14, Вишнева

Горохівський район

1. 09:00-17:00 Перемильська сільська рада Башня с. Старики:
вул. Шевченка


Іваничівський район

1 КТПП-119 ремонт обладнання 10 кВ, 10:00-17:00 с. Жашковичі, с. Волиця Колонівська, с. Клопочин вул. Володимирська;
2 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-62 чистка траси;
10:00-17:00 СВК "Перемога" с. Радовичі

Камінь-Каширський район

1. КТП-265 Л-2 10:00 – 17:00 с.Видерта, вул.. Молодіжна
2. КТП-303 Л-2, Л-3, Л-1. 09:40 – 16:00 ПАТ «Укртелеком» (АТС), Дитсадок, Церква, ПП Самусік А.І., Ветлікарня. с.Сошично, вул.. Перемоги,
3. КТП-145 Л-1, Л-4, Л-3, Л-2. 10:00 – 16:00 Поштове відділення, ПАТ «Укртелеком» (АТС), СВК «Стохід» (контора), ССТ Полиці (магазин), Будинок культури, Сільська рада, Церква, Медпункт, с.Боровне, вул.. Центральна, вул..Миру.

Ківерцівський район

1 ПЛ-0,4кВ
КТП-240
10:00-15:00
КТП-240 с.Дерно
КТП-240с.Дерно
ФОП Юскевич-Красковський О.Ю.
ФОП Фень В.Т.
СГВК "Маяк
ТзОВ"Компанія Західліспром"

Ковельський район

1. ПЛ – 0,4 кВ від ТП-67 9:00-17:00 СТзОВ "Лан",
Львівська залізниця, станція Стохід. с. Малий Порськ.
2. ПЛ – 0,4 кВ від ТП-294 9:00-17:00 Ковельське МТМО, ФАП с. Довгоноси,
Ф. О. Онищук В. В. с. Довгоноси.


місто Луцьк

1. 09:00-13:00 Технікум Торгівлі, Торгові кіоскі, Станція переливання крові, Дит-сад №25, ПП-Покровський «Сіті-парк», м-н «Айва», вул. Волі 49,

Луцький район

1. ПЛ-0,4 кВ Л-1,2 КТП-334 10:00 – 17:00 ФОП Лук’янюк А.В. С. Струмівка вул. Рівненська.
2. ПЛ-0,4 кВ Л-1,2,3,4 КТП-288 10:00 – 16:00 ФОП Некрасов О.О, ФОП Рибалко Л.О Смт. Торчин вул.Гагаріна, Соснова, Д.Галицького, Драгоманова, Незалежності (120-200), Смолигівська, пров. Колгоспний

Любомльський та Шацький райони

1. 9:00 – 17:00
с.Масловець.Скрипиці.Ясне.Черемошна Воля.Мшанець

2. 9:00 – 17:00
м.Любомль вул.Перемоги, Лісна, Вербицького, Шумука
3 пл-0.4 ктп-133
9:00 – 17:00
с.Новоугрузька

Любешівський район

1 ПЛ-04кВ Л-1,2 від КТП-169 10:00 - 17:00 Магазин, клуб с. М.Глуша вул.Л. Українки

Маневицький район

1 Вивести в ремонт
МВ-10 ПЛ-10 кВ, Л-94-03 11:00-17:00 КТП-158, с. Комарово - Комарівська сільська рада (клуб, дит.садок), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Колківське споживче товариство (магазин), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Районний відділ освіти (школа, башня, їдальня), ФОП Гаврилюк С.А. (магазин), ФО Кучерук Л.М. (КДУ-2), Релігійна громада, ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт), Приватне акціонерне товариство "Киїстар", ФОП Тимошенко Ю.В. (магазин), Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА", ФОП Сахнюк Михайло Петрович (млин), Маневицький РЦПМСД (ФАП), Молитовний будинок.
ЩТП-412.

місто Нововолинськ

1 ПЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-46 09:00-17:00 м.Нововолинськ
вул.Шопена, 9, 2-20
вул.Мазепи
вул.Героїв Крут
вул.Ломоносова, 1-11, 2-10
вул.Кисіля, 1-3а, 2-12

Рожищенський район

1. 9:00-17:00 м.Рожище вул.Молодіжна,1-23, Шевченка,125-161.
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-228 9:00-17:00 с.Крижівка млин, пилорама
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-163 9:00-17:00 с.Щурин вул.Л.Українки, І.Франка
4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-469 9:00-17:00 с.Переспа вул.Молодіжна, Радянська, Будівельна, Жовтнева
5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-167 9:00-17:00 с.Щурин бригада, БССЗ с.Щурин вул.Гагаріна, Жовтнева, Шевченка
6 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-316 9:00-17:00 м.Рожище магазин “Венеція”, магазин. м.Рожище вул.Незалежності,99А, М.Вовчка,16,14 .
7 ПЛ-0,4 кВ від КТП-264 9:00-17:00 м.Рожище Рожищенський СТК, склади УВС, АГРС. м.Рожище вул.Пирогова, пров.Пирогова, Карєрна.
8 ПЛ-0,4 кВ від КТП-280 9:00-17:00 с.Кобче вул.Набережна, Центральна


Старовижівський район

1. 10:00-17:00
с.Текля вул:Радянська

Турійський район

1. 09:00-16:30 Ружинська с/р – клуб, церква, ФОП Токар Н.В.- торг.кіоск с.Ружин
2. 09:00-16:30 СКЗ, ТзОВ «ВВ АГРО»- адмінприміщення с.Туропин


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Теги: відключення, світло
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