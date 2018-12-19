Стало відомо, скільки офіційно людей проживає у Луцьку





Про це повідомили 19 лютого під час засідання постійної комісії міської ради з питань комунального майна та приватизації, - пишуть



Як ідеться у звіті про виконання програми економічного і соціального розвитку міста на 2018-2019 роки за підсумками 2018 року, за даними Головного управління статистики у Волинській області станом на 1 грудня 2018 року чисельність наявного населення міста складала 216 тисяч 900 осіб, що на 355 осіб більше, ніж рік тому.



Зокрема, рівень народжуваності у порівнянні з відповідним періодом 2017 року зменшився і становив 9,8 живонароджених у розрахунку на 1 000 наявного населення. Рівень смертності – 10,0 померлих на 1 000 наявного населення, що є найнижчим показником в області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на 1 грудня 2018 році населення обласного центру Волині становило 216 900 осіб.Про це повідомили 19 лютого під час засідання постійної комісії міської ради з питань комунального майна та приватизації, - пишуть Волинські новини Як ідеться у звіті про виконання програми економічного і соціального розвитку міста на 2018-2019 роки за підсумками 2018 року, за даними Головного управління статистики у Волинській області станом на 1 грудня 2018 року чисельність наявного населення міста складала 216 тисяч 900 осіб, що на 355 осіб більше, ніж рік тому.Зокрема, рівень народжуваності у порівнянні з відповідним періодом 2017 року зменшився і становив 9,8 живонароджених у розрахунку на 1 000 наявного населення. Рівень смертності – 10,0 померлих на 1 000 наявного населення, що є найнижчим показником в області.

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