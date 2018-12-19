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Стало відомо, скільки офіційно людей проживає у Луцьку

Стало відомо, скільки офіційно людей проживає у Луцьку
Станом на 1 грудня 2018 році населення обласного центру Волині становило 216 900 осіб.

Про це повідомили 19 лютого під час засідання постійної комісії міської ради з питань комунального майна та приватизації, - пишуть Волинські новини.

Як ідеться у звіті про виконання програми економічного і соціального розвитку міста на 2018-2019 роки за підсумками 2018 року, за даними Головного управління статистики у Волинській області станом на 1 грудня 2018 року чисельність наявного населення міста складала 216 тисяч 900 осіб, що на 355 осіб більше, ніж рік тому.

Зокрема, рівень народжуваності у порівнянні з відповідним періодом 2017 року зменшився і становив 9,8 живонароджених у розрахунку на 1 000 наявного населення. Рівень смертності – 10,0 померлих на 1 000 наявного населення, що є найнижчим показником в області.

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Теги: чисельність, статистика, люди, Луцьк
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