Стало відомо, який волинський посадовець попався на хабарі в 2 000 доларів. ВІДЕО
Сьогодні, 17:50
На отриманні 2000 доларів США хабара співробітники СБУ затримали старшого державного виконавця одного із райвідділів Волині.
Про це розповіла речниця Служби безпеки України в області Іванна Поліщук, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
З її слів, посадовець вимагав від підприємця гроші за сприяння у придбанні комплексу будівельних споруд державного підприємства. Це він мав зробити в обхід передбаченого законом аукціону і за заниженою вартістю.
"З наших джерел стало відомо, що затриманий — працівник Ківерцівського відділу державної виконавчої служби. Якщо його провину доведуть, наступні 12 років він може провести за ґратами", - йдеться у матеріалі.
Детальніше - у сюжеті.
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Про це розповіла речниця Служби безпеки України в області Іванна Поліщук, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
З її слів, посадовець вимагав від підприємця гроші за сприяння у придбанні комплексу будівельних споруд державного підприємства. Це він мав зробити в обхід передбаченого законом аукціону і за заниженою вартістю.
"З наших джерел стало відомо, що затриманий — працівник Ківерцівського відділу державної виконавчої служби. Якщо його провину доведуть, наступні 12 років він може провести за ґратами", - йдеться у матеріалі.
Детальніше - у сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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