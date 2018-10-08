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Стало відомо, який волинський посадовець попався на хабарі в 2 000 доларів. ВІДЕО

Стало відомо, який волинський посадовець попався на хабарі в 2 000 доларів. ВІДЕО
На отриманні 2000 доларів США хабара співробітники СБУ затримали старшого державного виконавця одного із райвідділів Волині.

Про це розповіла речниця Служби безпеки України в області Іванна Поліщук, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.

З її слів, посадовець вимагав від підприємця гроші за сприяння у придбанні комплексу будівельних споруд державного підприємства. Це він мав зробити в обхід передбаченого законом аукціону і за заниженою вартістю.

"З наших джерел стало відомо, що затриманий — працівник Ківерцівського відділу державної виконавчої служби. Якщо його провину доведуть, наступні 12 років він може провести за ґратами", - йдеться у матеріалі.

Детальніше - у сюжеті.


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Теги: хабар, кримінал, Волинь
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