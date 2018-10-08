Стало відомо, який волинський посадовець попався на хабарі в 2 000 доларів. ВІДЕО





Про це розповіла речниця Служби безпеки України в області Іванна Поліщук, - йдеться у сюжеті



З її слів, посадовець



"З наших джерел стало відомо, що затриманий — працівник Ківерцівського відділу державної виконавчої служби. Якщо його провину доведуть, наступні 12 років він може провести за ґратами", - йдеться у матеріалі.



Детальніше - у сюжеті.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На отриманні 2000 доларів США хабара співробітники СБУ затримали старшого державного виконавця одного із райвідділів Волині.Про це розповіла речниця Служби безпеки України в області, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині З її слів, посадовець вимагав від підприємця гроші за сприяння у придбанні комплексу будівельних споруд державного підприємства . Це він мав зробити в обхід передбаченого законом аукціону і за заниженою вартістю."З наших джерел стало відомо, що затриманий — працівник Ківерцівського відділу державної виконавчої служби. Якщо його провину доведуть, наступні 12 років він може провести за ґратами", - йдеться у матеріалі.Детальніше - у сюжеті.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію