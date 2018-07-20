На Волині в багажнику «бехи» знайшли 20 кілограмів бурштину. ФОТО

На Волині поліцейські вилучили майже 20 кг бурштину.19 лютого на автодорозі поблизу села Ситниця співробітники Маневицького відділу поліції за порушення правил дорожнього руху зупинили автомобіль «BMW» під керуванням 28-річного жителя Рівненської області, - повідомили у прес-службі волинської поліції.Під час проведення огляду у багажнику транспортного засобу поліцейські виявили мішок із камінням схожим на бурштин-сирець.Правопорушника зупинили співробітники групи реагування патрульної поліції. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Маневицького відділу поліції.Правоохоронці вилучили бурштин-сирець загальною вагою близько 20 кг. та направили його до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.Правоохоронці поводять першочергові слідчі заходи в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 240 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення встановлених правил використання надр. Санкція статті передбачає покарання штрафом у розмірі від 6,8 тис. грн. до 11,9 тис. грн. або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.