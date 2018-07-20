Савченко розповів, із чого почалася «війна» з Волиньрадою

Голова Волинської ОДАрозповів, чому розпочалися конфлікти з головою обласної радиПро це йшлося у четвер, 21 лютого, під час засідання колегії управління охорони здоров’я ОДА «Про підсумки діяльності галузі охорони здоров’я області в 2018 році та основні завдання на 2019 рік».«Чому пішов конфлікт? Не тому, що поганий Ігор Петрович чи Олександр Ілліч. Перинатальний центр будується в Луцьку з 2001 року. Сьогодні він вже сиплеться, деяке обладнання застаріло, деяке обладнання використовують у сусідніх установах. Я не проста людина, усі ми не прості, але в будь-якій українській сім’ї ми домовляємось», - зауважив Савченко.За його словами, небажання обласної ради виділити 17 мільйонів на добудову перинатального центру – одна з причин конфлікту.«Я не люблю, коли зі мною говорять мовою сили», - відзначив очільник Волині.