Савченко розповів, із чого почалася «війна» з Волиньрадою
Сьогодні, 10:34
Голова Волинської ОДА Олександр Савченко розповів, чому розпочалися конфлікти з головою обласної ради Ігорем Палицею.
Про це йшлося у четвер, 21 лютого, під час засідання колегії управління охорони здоров’я ОДА «Про підсумки діяльності галузі охорони здоров’я області в 2018 році та основні завдання на 2019 рік».
«Чому пішов конфлікт? Не тому, що поганий Ігор Петрович чи Олександр Ілліч. Перинатальний центр будується в Луцьку з 2001 року. Сьогодні він вже сиплеться, деяке обладнання застаріло, деяке обладнання використовують у сусідніх установах. Я не проста людина, усі ми не прості, але в будь-якій українській сім’ї ми домовляємось», - зауважив Савченко.
За його словами, небажання обласної ради виділити 17 мільйонів на добудову перинатального центру – одна з причин конфлікту.
«Я не люблю, коли зі мною говорять мовою сили», - відзначив очільник Волині.
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Про це йшлося у четвер, 21 лютого, під час засідання колегії управління охорони здоров’я ОДА «Про підсумки діяльності галузі охорони здоров’я області в 2018 році та основні завдання на 2019 рік».
«Чому пішов конфлікт? Не тому, що поганий Ігор Петрович чи Олександр Ілліч. Перинатальний центр будується в Луцьку з 2001 року. Сьогодні він вже сиплеться, деяке обладнання застаріло, деяке обладнання використовують у сусідніх установах. Я не проста людина, усі ми не прості, але в будь-якій українській сім’ї ми домовляємось», - зауважив Савченко.
За його словами, небажання обласної ради виділити 17 мільйонів на добудову перинатального центру – одна з причин конфлікту.
«Я не люблю, коли зі мною говорять мовою сили», - відзначив очільник Волині.
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Коментарі 2
Укропи нібито патріоти а з іншої сторони загребущі бандити отак
При покійному Клімчуку вже б давно відкрили і забули і працював би центр на користь людям! Так ці піпісками міряються...
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