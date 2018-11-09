Легендарний балет «Сухішвілі» феєрично виступив у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 11:53
У волинському облмуздрамтеатрі відбувся концерт Національного балету Грузії «Сухішвілі».
Про це пише Таблоїд Волині.
Відомий колектив існує вже більше як півстоліття. Завдяки йому грузинський народний танець вийшов на велику сцену, змусив увесь світ говорити про себе.
Кожного разу в репертуарі ансамблю з'являється щось нове, але він, як і раніше, шанує давні традиції і зберігає свій неповторний стиль.
На феєричному концерті у Луцьку, який відбувся 20 лютого, глядачі насолоджувалися ефектними грузинськими танцями у яскравих етнічних костюмах та навіть спостерігали за динамічними боями на шаблях.
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Про це пише Таблоїд Волині.
Відомий колектив існує вже більше як півстоліття. Завдяки йому грузинський народний танець вийшов на велику сцену, змусив увесь світ говорити про себе.
Кожного разу в репертуарі ансамблю з'являється щось нове, але він, як і раніше, шанує давні традиції і зберігає свій неповторний стиль.
На феєричному концерті у Луцьку, який відбувся 20 лютого, глядачі насолоджувалися ефектними грузинськими танцями у яскравих етнічних костюмах та навіть спостерігали за динамічними боями на шаблях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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