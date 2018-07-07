На Київщині стався вибух на полігоні: є постраждалі





Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці

72 ОМБр ім. Чорних Запорожців у Facebook.



"Сьогодні, 21 лютого, на полігоні у Київській області в результаті підриву невідомого вибухового предмету отримали травмування два військовослужбовці строкової служби. Постраждалих доставлено до лікувального закладу Міністерства оборони України та надано кваліфіковану медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На полігоні у Київській області в результаті підриву невідомого вибухового предмету отримали травмування два військовослужбовці строкової служби.Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці72 ОМБр ім. Чорних Запорожців у Facebook."Сьогодні, 21 лютого, на полігоні у Київській області в результаті підриву невідомого вибухового предмету отримали травмування два військовослужбовці строкової служби. Постраждалих доставлено до лікувального закладу Міністерства оборони України та надано кваліфіковану медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.

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