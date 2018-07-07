На Київщині стався вибух на полігоні: є постраждалі
Сьогодні, 17:48
На полігоні у Київській області в результаті підриву невідомого вибухового предмету отримали травмування два військовослужбовці строкової служби.
Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці
72 ОМБр ім. Чорних Запорожців у Facebook.
"Сьогодні, 21 лютого, на полігоні у Київській області в результаті підриву невідомого вибухового предмету отримали травмування два військовослужбовці строкової служби. Постраждалих доставлено до лікувального закладу Міністерства оборони України та надано кваліфіковану медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.
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Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці
72 ОМБр ім. Чорних Запорожців у Facebook.
"Сьогодні, 21 лютого, на полігоні у Київській області в результаті підриву невідомого вибухового предмету отримали травмування два військовослужбовці строкової служби. Постраждалих доставлено до лікувального закладу Міністерства оборони України та надано кваліфіковану медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.
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