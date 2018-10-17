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В кожному під'їзді – свої: у мешканців луцької багатоповерхівки різні тарифи на тепло. ВІДЕО

В кожному під'їзді – свої: у мешканців луцької багатоповерхівки різні тарифи на тепло. ВІДЕО
Мешканці двох під’їздів будинку, що на вулиці Хурсенка у Луцьку, змушені платити за тепло шалені суми, у той час як сусіди з інших трьох під’їздів – у два рази менше.

Звідки така різниця – вони не розуміють. Йдеться в сюжеті 12 каналу.

"За лютий ми повинні заплатити 74,6 гривень за квадратний метр. А ті під'їзди - 42 гривні", – каже мешканка будинку Любов Ковальова.

"Мені прийшла платіжка на 8 тисяч, з яких 6 з половиною тисяч - це тільки за опалення. То це мені треба три місяці не купувати собі харчі і ліки, щоб заплатити за комунальні послуги", – розповідає ще одна жителька цього будинку Лариса Луків.

Річ у тім, що перші два під'їзди під'єднані до одного лічильника, ще три – до іншого.

У "Луцьктеплі" кажуть – проблема в тому, що у квартирах перших двох під'їздів велика тепловтрата, мовляв, через вікна та балкони, які погано закриваються тепло не затримується.

Деталі - в сюжеті.


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Теги: опалення, тепло, тепловтрата, будинок, під'їзд, тариф, Луцьктепло
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