В кожному під'їзді – свої: у мешканців луцької багатоповерхівки різні тарифи на тепло. ВІДЕО
Сьогодні, 22:43
Мешканці двох під’їздів будинку, що на вулиці Хурсенка у Луцьку, змушені платити за тепло шалені суми, у той час як сусіди з інших трьох під’їздів – у два рази менше.
Звідки така різниця – вони не розуміють. Йдеться в сюжеті 12 каналу.
"За лютий ми повинні заплатити 74,6 гривень за квадратний метр. А ті під'їзди - 42 гривні", – каже мешканка будинку Любов Ковальова.
"Мені прийшла платіжка на 8 тисяч, з яких 6 з половиною тисяч - це тільки за опалення. То це мені треба три місяці не купувати собі харчі і ліки, щоб заплатити за комунальні послуги", – розповідає ще одна жителька цього будинку Лариса Луків.
Річ у тім, що перші два під'їзди під'єднані до одного лічильника, ще три – до іншого.
У "Луцьктеплі" кажуть – проблема в тому, що у квартирах перших двох під'їздів велика тепловтрата, мовляв, через вікна та балкони, які погано закриваються тепло не затримується.
Деталі - в сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Звідки така різниця – вони не розуміють. Йдеться в сюжеті 12 каналу.
"За лютий ми повинні заплатити 74,6 гривень за квадратний метр. А ті під'їзди - 42 гривні", – каже мешканка будинку Любов Ковальова.
"Мені прийшла платіжка на 8 тисяч, з яких 6 з половиною тисяч - це тільки за опалення. То це мені треба три місяці не купувати собі харчі і ліки, щоб заплатити за комунальні послуги", – розповідає ще одна жителька цього будинку Лариса Луків.
Річ у тім, що перші два під'їзди під'єднані до одного лічильника, ще три – до іншого.
У "Луцьктеплі" кажуть – проблема в тому, що у квартирах перших двох під'їздів велика тепловтрата, мовляв, через вікна та балкони, які погано закриваються тепло не затримується.
Деталі - в сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
В кожному під'їзді – свої: у мешканців луцької багатоповерхівки різні тарифи на тепло. ВІДЕО
Сьогодні, 22:43