В кожному під'їзді – свої: у мешканців луцької багатоповерхівки різні тарифи на тепло. ВІДЕО





Звідки така різниця – вони не розуміють. Йдеться в сюжеті



"За лютий ми повинні заплатити 74,6 гривень за квадратний метр. А ті під'їзди - 42 гривні", – каже мешканка будинку Любов Ковальова.



"Мені прийшла платіжка на 8 тисяч, з яких 6 з половиною тисяч - це тільки за опалення. То це мені треба три місяці не купувати собі харчі і ліки, щоб заплатити за комунальні послуги", – розповідає ще одна жителька цього будинку Лариса Луків.



Річ у тім, що перші два під'їзди під'єднані до одного лічильника, ще три – до іншого.



У "Луцьктеплі" кажуть – проблема в тому, що у квартирах перших двох під'їздів велика тепловтрата, мовляв, через вікна та балкони, які погано закриваються тепло не затримується.



Деталі - в сюжеті.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканці двох під’їздів будинку, що на вулиці Хурсенка у Луцьку, змушені платити за тепло шалені суми, у той час як сусіди з інших трьох під’їздів – у два рази менше.Звідки така різниця – вони не розуміють. Йдеться в сюжеті 12 каналу "За лютий ми повинні заплатити 74,6 гривень за квадратний метр. А ті під'їзди - 42 гривні", – каже мешканка будинку"Мені прийшла платіжка на 8 тисяч, з яких 6 з половиною тисяч - це тільки за опалення. То це мені треба три місяці не купувати собі харчі і ліки, щоб заплатити за комунальні послуги", – розповідає ще одна жителька цього будинкуРіч у тім, що перші два під'їзди під'єднані до одного лічильника, ще три – до іншого.У "Луцьктеплі" кажуть – проблема в тому, що у квартирах перших двох під'їздів велика тепловтрата, мовляв, через вікна та балкони, які погано закриваються тепло не затримується.Деталі - в сюжеті.

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