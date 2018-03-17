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Синоптики розповіли, коли в Україну прийде потепління

Синоптики розповіли, коли в Україну прийде потепління
З понеділка, 25 лютого, в Україні очікують потепління - до 6 градусів тепла.

Про це УНН повідомили у прес-службі Укргідрометцентру.

“У неділю та понеділок в Україні істотних опадів не очікується. У вівторок (26 лютого — ред.), крім західної частини, буде невеликий мокрий сніг та дощ. Вітер північний і північно-західний, помірний”, — повідомили синоптики.

Температура 24 лютого вночі у західних областях: Житомирській, Вінницькій та Київській буде 3-8° морозу, на решті території 6-11°, у Карпатах та на сході країни 12-17° морозу, вдень по всій Україні від 3° морозу до 2° тепла.

Також, в понеділок та вівторок спостерігається поступове підвищення температури вночі до 0°, вдень до 1-6° тепла.

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Теги: потепління, погода, прогноз
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