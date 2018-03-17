Синоптики розповіли, коли в Україну прийде потепління
Сьогодні, 16:47
З понеділка, 25 лютого, в Україні очікують потепління - до 6 градусів тепла.
Про це УНН повідомили у прес-службі Укргідрометцентру.
“У неділю та понеділок в Україні істотних опадів не очікується. У вівторок (26 лютого — ред.), крім західної частини, буде невеликий мокрий сніг та дощ. Вітер північний і північно-західний, помірний”, — повідомили синоптики.
Температура 24 лютого вночі у західних областях: Житомирській, Вінницькій та Київській буде 3-8° морозу, на решті території 6-11°, у Карпатах та на сході країни 12-17° морозу, вдень по всій Україні від 3° морозу до 2° тепла.
Також, в понеділок та вівторок спостерігається поступове підвищення температури вночі до 0°, вдень до 1-6° тепла.
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Про це УНН повідомили у прес-службі Укргідрометцентру.
“У неділю та понеділок в Україні істотних опадів не очікується. У вівторок (26 лютого — ред.), крім західної частини, буде невеликий мокрий сніг та дощ. Вітер північний і північно-західний, помірний”, — повідомили синоптики.
Температура 24 лютого вночі у західних областях: Житомирській, Вінницькій та Київській буде 3-8° морозу, на решті території 6-11°, у Карпатах та на сході країни 12-17° морозу, вдень по всій Україні від 3° морозу до 2° тепла.
Також, в понеділок та вівторок спостерігається поступове підвищення температури вночі до 0°, вдень до 1-6° тепла.
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