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Ще одна громада на Волині заявила про вихід з Московського патріархату

Ще одна громада на Волині заявила про вихід з Московського патріархату
Громада Низкиничівського Успенського чоловічого монастиря села Низкиничі, Іваничівського району заявила про перехід до ПЦУ.

Таке рішення люди прийняли на зборах громади.

Зауважимо, що за тиждень на Волині 15 парафій перейшли до Православної церкви України.

А в селі Жидичин через бажання парафіян відректись від Московського патріархату розгорівся неабиякий конфлікт.

Спочатку прихильники УПЦ МП погрожували "повирізати усім печінки".

Згодом, колишній настоятель храму почав стріляти в людей з мисливської рушниці.

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Теги: монастир, громада, перехід, ПЦУ, московський патріархат
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