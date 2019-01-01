Ще одна громада на Волині заявила про вихід з Московського патріархату
Сьогодні, 21:12
Громада Низкиничівського Успенського чоловічого монастиря села Низкиничі, Іваничівського району заявила про перехід до ПЦУ.
Таке рішення люди прийняли на зборах громади.
Зауважимо, що за тиждень на Волині 15 парафій перейшли до Православної церкви України.
А в селі Жидичин через бажання парафіян відректись від Московського патріархату розгорівся неабиякий конфлікт.
Спочатку прихильники УПЦ МП погрожували "повирізати усім печінки".
Згодом, колишній настоятель храму почав стріляти в людей з мисливської рушниці.
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Таке рішення люди прийняли на зборах громади.
Зауважимо, що за тиждень на Волині 15 парафій перейшли до Православної церкви України.
А в селі Жидичин через бажання парафіян відректись від Московського патріархату розгорівся неабиякий конфлікт.
Спочатку прихильники УПЦ МП погрожували "повирізати усім печінки".
Згодом, колишній настоятель храму почав стріляти в людей з мисливської рушниці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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