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Синоптики прогнозують потепління

Синоптики прогнозують потепління
В Україні з понеділка, 25 лютого, очікується потепління. Температура повітря підніметься до +7 градусів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, – пише Обозреватель.

Так в понеділок опади передбачаються лише на сході країни. У вівторок дощі і мокрий сніг прийдуть в центр. Такою ж погода буде і в середу.

25 лютого найтепліше буде в західній частині України, в центрі очікується до +5, на сході до +2, на півдні до +5.

У вівторок найхолодніше буде на сході – до +2 градусів. У центрі очікується до +5, як і на заході. У середу температура не зміниться. Втім, в останній день лютого в Україні стане ще тепліше. Температура повітря на заході країни досягне +10 градусів.

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Теги: прогноз, погода, потепління
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