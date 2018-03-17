Синоптики прогнозують потепління

В Україні з понеділка, 25 лютого, очікується потепління. Температура повітря підніметься до +7 градусів.Про це повідомляє Укргідрометцентр, – пише Обозреватель.Так в понеділок опади передбачаються лише на сході країни. У вівторок дощі і мокрий сніг прийдуть в центр. Такою ж погода буде і в середу.25 лютого найтепліше буде в західній частині України, в центрі очікується до +5, на сході до +2, на півдні до +5.У вівторок найхолодніше буде на сході – до +2 градусів. У центрі очікується до +5, як і на заході. У середу температура не зміниться. Втім, в останній день лютого в Україні стане ще тепліше. Температура повітря на заході країни досягне +10 градусів.