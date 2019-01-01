У Луцьку пропонують «карати» порушників прибиранням сміття
Сьогодні, 11:21
У Луцьку можуть внести у перелік громадських робіт прибирання найбільш проблемних вулиць.
Про це йшлося у понеділок, 25 лютого, під час засідання комісії Луцькради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.
Депутат Павло Данильчук зауважив, що щороку після танення снігу у місті «виринають» гори сміття. Зокрема, йдеться про дорогу на проспекті Перемоги. Тож він запропонував, аби вирішити цю проблему, внести в перелік громадських робіт прибирання.
Натомість директор департаменту ЖКГ Юрій Крась каже, що не проти такої пропозиції, однак констатував: скільки «нічийне» сміття не прибирай, воно все одно є.
«Це більше питання безхатьків. Скільки ми не прибираємо, за 3 години виникає такий же безлад», - відзначив він.
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Про це йшлося у понеділок, 25 лютого, під час засідання комісії Луцькради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.
Депутат Павло Данильчук зауважив, що щороку після танення снігу у місті «виринають» гори сміття. Зокрема, йдеться про дорогу на проспекті Перемоги. Тож він запропонував, аби вирішити цю проблему, внести в перелік громадських робіт прибирання.
Натомість директор департаменту ЖКГ Юрій Крась каже, що не проти такої пропозиції, однак констатував: скільки «нічийне» сміття не прибирай, воно все одно є.
«Це більше питання безхатьків. Скільки ми не прибираємо, за 3 години виникає такий же безлад», - відзначив він.
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