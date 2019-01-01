У Луцьку пропонують «карати» порушників прибиранням сміття

У Луцьку можуть внести у перелік громадських робіт прибирання найбільш проблемних вулиць.Про це йшлося у понеділок, 25 лютого, під час засідання комісії Луцькради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.Депутатзауважив, що щороку після танення снігу у місті «виринають» гори сміття. Зокрема, йдеться про дорогу на проспекті Перемоги. Тож він запропонував, аби вирішити цю проблему, внести в перелік громадських робіт прибирання.Натомість директор департаменту ЖКГкаже, що не проти такої пропозиції, однак констатував: скільки «нічийне» сміття не прибирай, воно все одно є.«Це більше питання безхатьків. Скільки ми не прибираємо, за 3 години виникає такий же безлад», - відзначив він.