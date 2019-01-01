«Промінь» запрошує діток на безкоштовну розважальну програму*
Сьогодні, 19:45
28 лютого о 18:00 у холі РЦ «Промінь» відбудеться безкоштовна дитяча розважальна програма «Веснааа».
«Це вже 3-й такий захід, який ми проведемо у холі нашого комплексу. Попередні два були присвячені до Дню Святого Миколая та до Щедрого вечору. Цього разу ми влаштуємо для дітей тематичні розваги та разом з ними проведемо зиму і зустрінемо весну. Чому ми робимо це безкоштовно та періодично? Бо знаємо, що взимку діти не можуть довго гуляти на вулиці, а ходити в кіно чи на боулінг не всі мають можливість. Тому ми хочемо щоб діти не сиділи вдома за своїми гаджетами, а проводили весело час зі своїми однолітками. Адже наші діти – це сильне покоління, про розвиток якого потрібно дбати» - діляться організатори.
Тому усіх охочих РЦ «Промінь» чекає 28 лютого у холі комплексу.
Вхід вільний.
Вік: від 3-х до 10 років.
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«Це вже 3-й такий захід, який ми проведемо у холі нашого комплексу. Попередні два були присвячені до Дню Святого Миколая та до Щедрого вечору. Цього разу ми влаштуємо для дітей тематичні розваги та разом з ними проведемо зиму і зустрінемо весну. Чому ми робимо це безкоштовно та періодично? Бо знаємо, що взимку діти не можуть довго гуляти на вулиці, а ходити в кіно чи на боулінг не всі мають можливість. Тому ми хочемо щоб діти не сиділи вдома за своїми гаджетами, а проводили весело час зі своїми однолітками. Адже наші діти – це сильне покоління, про розвиток якого потрібно дбати» - діляться організатори.
Тому усіх охочих РЦ «Промінь» чекає 28 лютого у холі комплексу.
Вхід вільний.
Вік: від 3-х до 10 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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