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«Промінь» запрошує діток на безкоштовну розважальну програму*

«Промінь» запрошує діток на безкоштовну розважальну програму*
28 лютого о 18:00 у холі РЦ «Промінь» відбудеться безкоштовна дитяча розважальна програма «Веснааа».

«Це вже 3-й такий захід, який ми проведемо у холі нашого комплексу. Попередні два були присвячені до Дню Святого Миколая та до Щедрого вечору. Цього разу ми влаштуємо для дітей тематичні розваги та разом з ними проведемо зиму і зустрінемо весну. Чому ми робимо це безкоштовно та періодично? Бо знаємо, що взимку діти не можуть довго гуляти на вулиці, а ходити в кіно чи на боулінг не всі мають можливість. Тому ми хочемо щоб діти не сиділи вдома за своїми гаджетами, а проводили весело час зі своїми однолітками. Адже наші діти – це сильне покоління, про розвиток якого потрібно дбати» - діляться організатори.

Тому усіх охочих РЦ «Промінь» чекає 28 лютого у холі комплексу.
Вхід вільний.

Вік: від 3-х до 10 років.

«Промінь» запрошує діток на безкоштовну розважальну програму*

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Теги: Промінь, розваги, відпочинок
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