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«Карамельна» квартира для кожного: у «Caramel Residence» зводять нову багатоповерхівку*

«Карамельна» квартира для кожного: у «Caramel Residence» зводять нову багатоповерхівку*
У житловому комплексі «Caramel Residence» у Луцьку, який зводить будівельна компанія «ЛДБК», «росте» новий будинок.

Нагадаємо, що не так давно щасливі власники нових квартир першого будинку комплексу (Конякіна, 3А) почали обживати свої помешкання.

Вже у четвертому кварталі 2019 року будинок комфорт-класу за адресою Конякіна, 3Б буде готовий до заселення. Наразі там тривають електромонтажні та сантехнічні роботи – будівельники встановлюють водогінні та каналізаційні труби, влаштовують електрозабезпечення квартир. Вже з середини березня тут будуть приступати до штукатурних робіт і влаштування покрівлі.

Будинок третьої черги будівництва, що за адресою Конякіна, 3В також дивує темпами спорудження. Не так давно тут виднівся тільки фундамент майбутньої будівлі, проте вже сьогодні можна побачити, як з кожним днем «ростуть» стіни будинку. Його здачу планують у четвертому кварталі 2020 року.

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До слова, має вже готовий фундамент і будинок четвертої черги на Конякіна, 3Г – його здача відбудеться у четвертому кварталі 2021 року.

Детальнішу інформацію про проекти компанії можна знайти на сайті «ЛДБК». Відділ продажу розташований за адресою м. Луцьк, вул. Ветеранів, 22, контактні телефони (066) 089 74 18, (095) 888 94 00, (0332) 78 63 42.

«Карамельна» квартира для кожного: у «Caramel Residence» зводять нову багатоповерхівку*
«Карамельна» квартира для кожного: у «Caramel Residence» зводять нову багатоповерхівку*
«Карамельна» квартира для кожного: у «Caramel Residence» зводять нову багатоповерхівку*
«Карамельна» квартира для кожного: у «Caramel Residence» зводять нову багатоповерхівку*
«Карамельна» квартира для кожного: у «Caramel Residence» зводять нову багатоповерхівку*
«Карамельна» квартира для кожного: у «Caramel Residence» зводять нову багатоповерхівку*
«Карамельна» квартира для кожного: у «Caramel Residence» зводять нову багатоповерхівку*
«Карамельна» квартира для кожного: у «Caramel Residence» зводять нову багатоповерхівку*
«Карамельна» квартира для кожного: у «Caramel Residence» зводять нову багатоповерхівку*
«Карамельна» квартира для кожного: у «Caramel Residence» зводять нову багатоповерхівку*
«Карамельна» квартира для кожного: у «Caramel Residence» зводять нову багатоповерхівку*
«Карамельна» квартира для кожного: у «Caramel Residence» зводять нову багатоповерхівку*
«Карамельна» квартира для кожного: у «Caramel Residence» зводять нову багатоповерхівку*
«Карамельна» квартира для кожного: у «Caramel Residence» зводять нову багатоповерхівку*
«Карамельна» квартира для кожного: у «Caramel Residence» зводять нову багатоповерхівку*
«Карамельна» квартира для кожного: у «Caramel Residence» зводять нову багатоповерхівку*
«Карамельна» квартира для кожного: у «Caramel Residence» зводять нову багатоповерхівку*
«Карамельна» квартира для кожного: у «Caramel Residence» зводять нову багатоповерхівку*
«Карамельна» квартира для кожного: у «Caramel Residence» зводять нову багатоповерхівку*
«Карамельна» квартира для кожного: у «Caramel Residence» зводять нову багатоповерхівку*
«Карамельна» квартира для кожного: у «Caramel Residence» зводять нову багатоповерхівку*
«Карамельна» квартира для кожного: у «Caramel Residence» зводять нову багатоповерхівку*
«Карамельна» квартира для кожного: у «Caramel Residence» зводять нову багатоповерхівку*
«Карамельна» квартира для кожного: у «Caramel Residence» зводять нову багатоповерхівку*
«Карамельна» квартира для кожного: у «Caramel Residence» зводять нову багатоповерхівку*


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Теги: ЛДБК, будівництво
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