На Волині митники оформили понад 33 тисячі «євроблях»

Волинські митники з 25 листопада 2018 до 22 лютого 2019 року оформили у вільний обіг понад 33 тисячі авто, які раніше мали іноземну реєстрацію.З них 15 447 авто оформлені без виїзду за кордон за процедурою зміни митних режимів «транзит» чи «тимчасове ввезення», а ще 17 685 транспортних засобів – за процедурою імпорту, - інформує Волинська митниця ДФС.Найбільше навантаження припало на митний пост Луцьк – 19 093 автомобілі та 1,167 млрд грн митних платежів. У Ковелі оформили 6 426 авто, перераховано 397 млн грн митних платежів. Митний пост Ягодин обрали для випуску у вільний обіг свого авто 5110 громадян, які сплатили до бюджету понад 308 млн грн. Відділи митного оформлення митного поста «Володимир-Волинський» випустили 2503 транспортних засоби, до бюджету перераховано понад 145 млн грн.Загалом з Волині у 90-денний пільговий період щодо сплати акцизного податку від митного оформлення легкових авто з іноземною реєстрацією скеровано до Державного бюджету України 2,019 млрд грн митних платежів, з них 962 млн грн – до Пенсійного Фонду України.На коефіцієнті 0,5 громадяни зекономили понад один мільярд гривень.