Волинь грипує: більшість хворих – діти
Сьогодні, 18:45
З початку епідемічного сезону, котрий розпочався 1 жовтня 2018 року, перехворіло понад 111 тис. волинян – це 11% населення області.
Про це повідомили у Волинському обласному лабораторному центрі МОЗ України.
"Інтенсивний показник захворюваності в поточному епідсезоні на 33% нижчий рівня аналогічного періоду минулого року. В сезоні 2017-2018рр.. епідемічна активність грипу та ГРВІ в області припадала саме на цей період", - йдеться у повідомленні.
В структурі захворюваності 64% становлять діти до 17 років (4021 особа). Найбільше уражена група – це школярі (67% від захворілих дітей).
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Про це повідомили у Волинському обласному лабораторному центрі МОЗ України.
"Інтенсивний показник захворюваності в поточному епідсезоні на 33% нижчий рівня аналогічного періоду минулого року. В сезоні 2017-2018рр.. епідемічна активність грипу та ГРВІ в області припадала саме на цей період", - йдеться у повідомленні.
В структурі захворюваності 64% становлять діти до 17 років (4021 особа). Найбільше уражена група – це школярі (67% від захворілих дітей).
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