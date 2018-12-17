Волинь грипує: більшість хворих – діти

З початку епідемічного сезону, котрий розпочався 1 жовтня 2018 року, перехворіло понад 111 тис. волинян – це 11% населення області.Про це повідомили у Волинському обласному лабораторному центрі МОЗ України."Інтенсивний показник захворюваності в поточному епідсезоні на 33% нижчий рівня аналогічного періоду минулого року. В сезоні 2017-2018рр.. епідемічна активність грипу та ГРВІ в області припадала саме на цей період", - йдеться у повідомленні.В структурі захворюваності 64% становлять діти до 17 років (4021 особа). Найбільше уражена група – це школярі (67% від захворілих дітей).