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У Луцьку прихильники УПЦ (МП) вийдуть на майдан відстояти свої права

У Луцьку прихильники УПЦ (МП) вийдуть на майдан відстояти свої права
У Луцьку відбудеться загальнообласне молитовне стояння на захист прав вірян Української Православної Церкви Московського патріархату.

Захід відбудеться 28 лютого о 11:00 на Київському майдані, навпроти приміщення ОДА, - інформує Волинська єпархія УПЦ.

Молитовне стояння очолять митрополит Володимир-Волинський і Ковельський Володимир та єпископ Волинський і Луцький Нафанаїл.

У Луцьку прихильники УПЦ (МП) вийдуть на майдан відстояти свої права

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Теги: УПЦ МП, релігія, майдан, Луцьк захист, права
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