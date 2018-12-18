У Луцьку прихильники УПЦ (МП) вийдуть на майдан відстояти свої права





Захід відбудеться 28 лютого о 11:00 на Київському майдані, навпроти приміщення ОДА, - інформує Волинська єпархія УПЦ.



Молитовне стояння очолять митрополит Володимир-Волинський і Ковельський Володимир та єпископ Волинський і Луцький Нафанаїл.





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