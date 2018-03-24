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Літній час-2019: коли переводити стрілки годинника

Літній час-2019: коли переводити стрілки годинника
В останню неділю березня українці традиційно переведуть стрілки годинників на літній час. Цьогоріч перехід відбудеться в ніч з 30 на 31 березня рівно о 3:00.

В Україні переведення годинників здійснюють згідно з постановою Кабінету міністрів України від 13 травня 1996 року № 509 "Про порядок обчислення часу на території України", - повідомляють Українські новини.

У вересні 2011 року Верховна Рада, слідом за Росією та Білоруссю, скасувала переведення годинників на зимовий час, і таким чином Україна залишилася на літньому часі.

Таке рішення викликало невдоволення влади Західної України, де при скасуванні переходу на зимовий час світало б тільки о 10:00.

У жовтні 2011 року Рада скасувала своє рішення та доручила Кабміну внести на її розгляд протягом місяця законопроект про порядок обчислення часу на території України.

Потім Мінекономіки ініціювало скасування переходу на літній час, а Кабмін у лютому 2012 року схвалив цей законопроект і зареєстрував його в Раді.

Парламент його так і не розглянув, і після обрання Ради нового скликання законопроект був відкликаний.

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Теги: літній час, переведення годинника
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