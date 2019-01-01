Чому сьогодні не можна планувати великих покупок: прикмети і забобони
Сьогодні, 10:24
26 лютого вшановують пам’ять преподобного Мартиніана Палестинського – відлюдника і християнського святого.
Мартиніан вважається приборкувачем блудних пристрастей. Його просять про захист від плотських спокус, - пише 24 канал.
Іменини сьогодні святкують: Анна, Артемій, Василь, Віра, Володимир, Євген, Зоя, Іван, Ірина, Михайло, Микола, Павло, Світлана, Тимофій.
Народні прикмети на 26 лютого:
– Якщо помітно сонячні промені – дні будуть ясними, але мороз протримається ще досить довго.
– Сніг довго не тане – навесні чекайте холодів. Якщо ж сніг починає танути – весна буде теплою.
– День на Мартина похмурий, то навесні теж буде холодно.
– Якщо акваріумні рибки плавають в воді без руху – чекайте морозів.
Що можна робити 26 лютого
1. Сьогодні рекомендується поминати померлих, ставити свічки за упокій душі та ходити на кладовище. Якщо ви перебуваєте у скрутному становищі, то покличте когось із померлих родичів на ім'я, і вони прийдуть вам на допомогу.
2. Приберіть у своєму будинку. Це принесе вам щастя та успіх.
Що не можна робити 26 лютого
1. Не вирішуйте жодних фінансових питань. Не плануйте великих покупок та не беріть гроші в борг.
2. Не варто вишивати чи шити, адже через деякий час у вас може погіршитися зір.
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Мартиніан вважається приборкувачем блудних пристрастей. Його просять про захист від плотських спокус, - пише 24 канал.
Іменини сьогодні святкують: Анна, Артемій, Василь, Віра, Володимир, Євген, Зоя, Іван, Ірина, Михайло, Микола, Павло, Світлана, Тимофій.
Народні прикмети на 26 лютого:
– Якщо помітно сонячні промені – дні будуть ясними, але мороз протримається ще досить довго.
– Сніг довго не тане – навесні чекайте холодів. Якщо ж сніг починає танути – весна буде теплою.
– День на Мартина похмурий, то навесні теж буде холодно.
– Якщо акваріумні рибки плавають в воді без руху – чекайте морозів.
Що можна робити 26 лютого
1. Сьогодні рекомендується поминати померлих, ставити свічки за упокій душі та ходити на кладовище. Якщо ви перебуваєте у скрутному становищі, то покличте когось із померлих родичів на ім'я, і вони прийдуть вам на допомогу.
2. Приберіть у своєму будинку. Це принесе вам щастя та успіх.
Що не можна робити 26 лютого
1. Не вирішуйте жодних фінансових питань. Не плануйте великих покупок та не беріть гроші в борг.
2. Не варто вишивати чи шити, адже через деякий час у вас може погіршитися зір.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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