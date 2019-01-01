Чому сьогодні не можна планувати великих покупок: прикмети і забобони





Мартиніан вважається приборкувачем блудних пристрастей. Його просять про захист від плотських спокус, - пише



Іменини сьогодні святкують: Анна, Артемій, Василь, Віра, Володимир, Євген, Зоя, Іван, Ірина, Михайло, Микола, Павло, Світлана, Тимофій.



Народні прикмети на 26 лютого:



– Якщо помітно сонячні промені – дні будуть ясними, але мороз протримається ще досить довго.



– Сніг довго не тане – навесні чекайте холодів. Якщо ж сніг починає танути – весна буде теплою.



– День на Мартина похмурий, то навесні теж буде холодно.



– Якщо акваріумні рибки плавають в воді без руху – чекайте морозів.



Що можна робити 26 лютого



1. Сьогодні рекомендується поминати померлих, ставити свічки за упокій душі та ходити на кладовище. Якщо ви перебуваєте у скрутному становищі, то покличте когось із померлих родичів на ім'я, і вони прийдуть вам на допомогу.



2. Приберіть у своєму будинку. Це принесе вам щастя та успіх.



Що не можна робити 26 лютого



1. Не вирішуйте жодних фінансових питань. Не плануйте великих покупок та не беріть гроші в борг.



2. Не варто вишивати чи шити, адже через деякий час у вас може погіршитися зір.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 26 лютого вшановують пам’ять преподобного Мартиніана Палестинського – відлюдника і християнського святого.Мартиніан вважається приборкувачем блудних пристрастей. Його просять про захист від плотських спокус, - пише 24 канал Іменини сьогодні святкують: Анна, Артемій, Василь, Віра, Володимир, Євген, Зоя, Іван, Ірина, Михайло, Микола, Павло, Світлана, Тимофій.– Якщо помітно сонячні промені – дні будуть ясними, але мороз протримається ще досить довго.– Сніг довго не тане – навесні чекайте холодів. Якщо ж сніг починає танути – весна буде теплою.– День на Мартина похмурий, то навесні теж буде холодно.– Якщо акваріумні рибки плавають в воді без руху – чекайте морозів.1. Сьогодні рекомендується поминати померлих, ставити свічки за упокій душі та ходити на кладовище. Якщо ви перебуваєте у скрутному становищі, то покличте когось із померлих родичів на ім'я, і вони прийдуть вам на допомогу.2. Приберіть у своєму будинку. Це принесе вам щастя та успіх.1. Не вирішуйте жодних фінансових питань. Не плануйте великих покупок та не беріть гроші в борг.2. Не варто вишивати чи шити, адже через деякий час у вас може погіршитися зір.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію