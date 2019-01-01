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Чому сьогодні не можна планувати великих покупок: прикмети і забобони

Чому сьогодні не можна планувати великих покупок: прикмети і забобони
26 лютого вшановують пам’ять преподобного Мартиніана Палестинського – відлюдника і християнського святого.

Мартиніан вважається приборкувачем блудних пристрастей. Його просять про захист від плотських спокус, - пише 24 канал.

Іменини сьогодні святкують: Анна, Артемій, Василь, Віра, Володимир, Євген, Зоя, Іван, Ірина, Михайло, Микола, Павло, Світлана, Тимофій.

Народні прикмети на 26 лютого:

– Якщо помітно сонячні промені – дні будуть ясними, але мороз протримається ще досить довго.

– Сніг довго не тане – навесні чекайте холодів. Якщо ж сніг починає танути – весна буде теплою.

– День на Мартина похмурий, то навесні теж буде холодно.

– Якщо акваріумні рибки плавають в воді без руху – чекайте морозів.

Що можна робити 26 лютого

1. Сьогодні рекомендується поминати померлих, ставити свічки за упокій душі та ходити на кладовище. Якщо ви перебуваєте у скрутному становищі, то покличте когось із померлих родичів на ім'я, і вони прийдуть вам на допомогу.

2. Приберіть у своєму будинку. Це принесе вам щастя та успіх.

Що не можна робити 26 лютого

1. Не вирішуйте жодних фінансових питань. Не плануйте великих покупок та не беріть гроші в борг.

2. Не варто вишивати чи шити, адже через деякий час у вас може погіршитися зір.

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Теги: свято, забобони
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