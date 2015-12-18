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Волинська борчиня виборола «срібло» на престижному турнірі

Волинська борчиня виборола «срібло» на престижному турнірі
Вихованка ДЮСШ №1 м.Ковеля Ольга Падошик взяла участь у престижному міжнародному турнірі з вільної боротьби.

Минулих вихідних відбувся відкритий Кубок Львова, який проходив у манежі велотреку СКА, - повідомили у ковельській мерії.

На змагання з’їхались спортсмени віком до 17 років з України, Молдови, Литви, Румунії та Швеції.

Турнір проводився в особисто-командній першості у 10-ти вагових категоріях. У вазі до 46 кг Ольга виборола «срібло», поступившись у фіналі чемпіонці Європи серед кадетів Софії Кушнір з Рівненщини.

Командні змагання проходили у форматі «стінка на стінку». Ковельчанка виступила у збірній Львова, з якою здобула перше місце та Кубок.

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Теги: спорт, боротьба
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