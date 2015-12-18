Волинська борчиня виборола «срібло» на престижному турнірі

Вихованка ДЮСШ №1 м.Ковелявзяла участь у престижному міжнародному турнірі з вільної боротьби.Минулих вихідних відбувся відкритий Кубок Львова, який проходив у манежі велотреку СКА, - повідомили у ковельській мерії.На змагання з’їхались спортсмени віком до 17 років з України, Молдови, Литви, Румунії та Швеції.Турнір проводився в особисто-командній першості у 10-ти вагових категоріях. У вазі до 46 кг Ольга виборола «срібло», поступившись у фіналі чемпіонці Європи серед кадетів Софії Кушнір з Рівненщини.Командні змагання проходили у форматі «стінка на стінку». Ковельчанка виступила у збірній Львова, з якою здобула перше місце та Кубок.