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У центрі Володимира більше не буде культурних подій

У центрі Володимира більше не буде культурних подій
На площі у Володимирі ярмарків більше не буде.

На площі Героїв у Володимирі-Волинському більше не будуть проводити ярмарки, оскільки будинок, який на ній стоїть перебуває в аварійному стані, - пише ВолиньUA.

Про це під час сесії повідомив мер міста Петро Саганюк.

Також він наголосив на тому, що і в’їзд на площу заборонять. Культурні заходити теж планують перенести в інше місце.

"Зараз сцени будуть ставити, децибели лунатимуть, то порозвалюють все, що є", - зауважив Петро Саганюк.

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Теги: Володимир-Волинський, площа
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Коментарі 1
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Наслідок совкового будівництва ,змарнували центр міста дебілні союзні архітектори .
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