У центрі Володимира більше не буде культурних подій
Сьогодні, 15:42
На площі у Володимирі ярмарків більше не буде.
На площі Героїв у Володимирі-Волинському більше не будуть проводити ярмарки, оскільки будинок, який на ній стоїть перебуває в аварійному стані, - пише ВолиньUA.
Про це під час сесії повідомив мер міста Петро Саганюк.
Також він наголосив на тому, що і в’їзд на площу заборонять. Культурні заходити теж планують перенести в інше місце.
"Зараз сцени будуть ставити, децибели лунатимуть, то порозвалюють все, що є", - зауважив Петро Саганюк.
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На площі Героїв у Володимирі-Волинському більше не будуть проводити ярмарки, оскільки будинок, який на ній стоїть перебуває в аварійному стані, - пише ВолиньUA.
Про це під час сесії повідомив мер міста Петро Саганюк.
Також він наголосив на тому, що і в’їзд на площу заборонять. Культурні заходити теж планують перенести в інше місце.
"Зараз сцени будуть ставити, децибели лунатимуть, то порозвалюють все, що є", - зауважив Петро Саганюк.
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Коментарі 1
Наслідок совкового будівництва ,змарнували центр міста дебілні союзні архітектори .
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