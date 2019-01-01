У центрі Володимира більше не буде культурних подій





На площі Героїв у Володимирі-Волинському більше не будуть проводити ярмарки, оскільки будинок, який на ній стоїть перебуває в аварійному стані, - пише



Про це під час сесії повідомив мер міста Петро Саганюк.



Також він наголосив на тому, що і в’їзд на площу заборонять. Культурні заходити теж планують перенести в інше місце.



"Зараз сцени будуть ставити, децибели лунатимуть, то порозвалюють все, що є", - зауважив Петро Саганюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На площі у Володимирі ярмарків більше не буде.На площі Героїв у Володимирі-Волинському більше не будуть проводити ярмарки, оскільки будинок, який на ній стоїть перебуває в аварійному стані, - пише ВолиньUA Про це під час сесії повідомив мер містаТакож він наголосив на тому, що і в’їзд на площу заборонять. Культурні заходити теж планують перенести в інше місце."Зараз сцени будуть ставити, децибели лунатимуть, то порозвалюють все, що є", - зауважив Петро Саганюк.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію