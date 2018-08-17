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Швейцарські тролейбуси, які мали курсувати Луцьком, продали іншій фірмі

Швейцарські тролейбуси, які мали курсувати Луцьком, продали іншій фірмі
У Луцьку «провалився» тендер на купівлю 10 швейцарських тролейбусів.

Про це йшлося у середу, 27 лютого, під час сесії Луцькради.

Депутат Павло Данильчук поцікавився, яка ситуація з вживаними тролейбусами, які планували придбати для міста.

Борис Смаль повідомив, що процедура тендеру не відбулася через неправильно подані документи. Ті тролейбуси, на які претендувала міська рада, уже продані.

Нагадаємо, раніше у Луцьку оголосили тендер на «швейцарські» тролейбуси.

Натомість в.о. мера Григорій Пустовіт заявив, що цю угоду зірвали самі депутати, які давали негативні коментарі з цього приводу.

Обраниця громади Юлія Вусенко нагадала, що підприємство, яке виграло тендер, не відповідало вимогам і те, що зірвалася угода, - не вина депутатів, а недоопрацювання з учасниками закупівлі.

«Якщо ви не знайшли як, не зуміли зробити правильно, то це ваша вина. Там, де є компетентний голова, заступники і радники, знайшли можливості зробити аналогічні закупівлі», - заявила депутат Алла Надточій.

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Теги: тролейбуси, Луцьк, гроші, тендер
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