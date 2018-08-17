Швейцарські тролейбуси, які мали курсувати Луцьком, продали іншій фірмі





Про це йшлося у середу, 27 лютого, під час сесії Луцькради.



Депутат Павло Данильчук поцікавився, яка ситуація з вживаними тролейбусами, які планували придбати для міста.



Борис Смаль повідомив, що процедура тендеру не відбулася через неправильно подані документи. Ті тролейбуси, на які претендувала міська рада, уже продані.



Нагадаємо, раніше у Луцьку



Натомість в.о. мера Григорій Пустовіт заявив, що цю угоду зірвали самі депутати, які давали негативні коментарі з цього приводу.



Обраниця громади Юлія Вусенко нагадала, що підприємство, яке виграло тендер, не відповідало вимогам і те, що зірвалася угода, - не вина депутатів, а недоопрацювання з учасниками закупівлі.



«Якщо ви не знайшли як, не зуміли зробити правильно, то це ваша вина. Там, де є компетентний голова, заступники і радники, знайшли можливості зробити аналогічні закупівлі», - заявила депутат Алла Надточій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку «провалився» тендер на купівлю 10 швейцарських тролейбусів.Про це йшлося у середу, 27 лютого, під час сесії Луцькради.Депутатпоцікавився, яка ситуація з вживаними тролейбусами, які планували придбати для міста.повідомив, що процедура тендеру не відбулася через неправильно подані документи. Ті тролейбуси, на які претендувала міська рада, уже продані.Нагадаємо, раніше у Луцьку оголосили тендер на «швейцарські» тролейбуси Натомість в.о. меразаявив, що цю угоду зірвали самі депутати, які давали негативні коментарі з цього приводу.Обраниця громадинагадала, що підприємство, яке виграло тендер, не відповідало вимогам і те, що зірвалася угода, - не вина депутатів, а недоопрацювання з учасниками закупівлі.«Якщо ви не знайшли як, не зуміли зробити правильно, то це ваша вина. Там, де є компетентний голова, заступники і радники, знайшли можливості зробити аналогічні закупівлі», - заявила депутат

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