Швейцарські тролейбуси, які мали курсувати Луцьком, продали іншій фірмі
Сьогодні, 12:12
У Луцьку «провалився» тендер на купівлю 10 швейцарських тролейбусів.
Про це йшлося у середу, 27 лютого, під час сесії Луцькради.
Депутат Павло Данильчук поцікавився, яка ситуація з вживаними тролейбусами, які планували придбати для міста.
Борис Смаль повідомив, що процедура тендеру не відбулася через неправильно подані документи. Ті тролейбуси, на які претендувала міська рада, уже продані.
Нагадаємо, раніше у Луцьку оголосили тендер на «швейцарські» тролейбуси.
Натомість в.о. мера Григорій Пустовіт заявив, що цю угоду зірвали самі депутати, які давали негативні коментарі з цього приводу.
Обраниця громади Юлія Вусенко нагадала, що підприємство, яке виграло тендер, не відповідало вимогам і те, що зірвалася угода, - не вина депутатів, а недоопрацювання з учасниками закупівлі.
«Якщо ви не знайшли як, не зуміли зробити правильно, то це ваша вина. Там, де є компетентний голова, заступники і радники, знайшли можливості зробити аналогічні закупівлі», - заявила депутат Алла Надточій.
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Про це йшлося у середу, 27 лютого, під час сесії Луцькради.
Депутат Павло Данильчук поцікавився, яка ситуація з вживаними тролейбусами, які планували придбати для міста.
Борис Смаль повідомив, що процедура тендеру не відбулася через неправильно подані документи. Ті тролейбуси, на які претендувала міська рада, уже продані.
Нагадаємо, раніше у Луцьку оголосили тендер на «швейцарські» тролейбуси.
Натомість в.о. мера Григорій Пустовіт заявив, що цю угоду зірвали самі депутати, які давали негативні коментарі з цього приводу.
Обраниця громади Юлія Вусенко нагадала, що підприємство, яке виграло тендер, не відповідало вимогам і те, що зірвалася угода, - не вина депутатів, а недоопрацювання з учасниками закупівлі.
«Якщо ви не знайшли як, не зуміли зробити правильно, то це ваша вина. Там, де є компетентний голова, заступники і радники, знайшли можливості зробити аналогічні закупівлі», - заявила депутат Алла Надточій.
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