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Чому сьогодні категорично не можна планувати майбутнє: прикмети і забобони

Чому сьогодні категорично не можна планувати майбутнє: прикмети і забобони
28 лютого 2019 року вшановують святого Онисима. Він вважався покровителем вівчарства.

У невисокосні роки відзначають міжнародний день рідкісних захворювань, - пише 24 канал.

Іменини сьогодні святкують: Олексій, Арсеній, Опанас, Іван, Михайло, Микола, Петро, Софія.

Народні прикмети на 28 лютого

– Багато зірок на небі – прикмета до того, що народиться багато ягнят.

– Ворожіння, які відбуваються цього дня, вважаються одними з найбільш точних.

– Щоб дитина, народжена цього дня, був щасливою, варто подарувати їй речі з овчини.

– Яскраво-червоний захід сонця передвіщає сильний сніг.

– Мало снігу – чекайте неврожаю.

Що можна робити 28 лютого

1. У цей день господарям варто переробити усю хатню роботу.

2. Якщо цього дня самотня людина помолиться, то скоро вона знайде свою другу половинку.

Що не можна робити 28 лютого

1. Щоб захистити себе від пліток та лихослів'я – читайте відповідні молитви, які вбережуть вас від злих язиків.

2. Цього дня не варто будувати плани на майбутнє, адже вони не здійсняться.

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Теги: свято, забобони
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