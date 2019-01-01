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У «PremierCity» – аж 6 прем’єрних кінострічок*

У «PremierCity» – аж 6 прем’єрних кінострічок*
У кінотеатрі PremierCity аж 6 прем’єрних кінострічок, поспішайте обирати:

Фільм «Свінгери 2», 16+

У сиквелі головний герой фільму бізнесмен Ігор втратив чоловічу силу, його жінка Ілона готова на все, аби підняти йому потенцію. Рольові ігри, уроки тантричного сексу, ревність – нічого не дасть потрібного результату. Завести Ігоря зможуть тільки лайки в соціальних мережах…

Квитки тут: https://premiercity.com.ua/svingeri-2-7527/

Фільм «Ідеальна пастка», 16+

Романтичний уїк-енд на відокремленій розкішній віллі в італійській Тоскані - ось, що повинно допомогти повернути відносинам Брайана і Кессі іскру пристрасті. Але, тільки-но почавши насолоджуватися життям і одне одним, молода пара стикається з дивним незнайомцем, який втягує їх у небезпечну гру, в якій не можна довіряти нікому.

Квитки тут: https://premiercity.com.ua/idealna-pastka-7537/

Фільм «Шалена місія в Майамі», 12+

Історія взаємин відчайдушного афро-французького копа і законослухняного детектива американо-кубинського походження, які об'єдналися, щоб зловити парочку дипломатів-наркобаронів.

Квитки тут: https://premiercity.com.ua/bezumnaya-missiya-v-maiami-7453/

Фільм «30 шалених бажань», 12+

Келвін - недовірливий іпохондрик, що сортує багаж в аеропорту, попутно придумуючи собі неіснуючі хвороби. Скай - дівчина-свято, яка бачить в житті тільки хороше. Вірніше, в тому короткому відрізку життя, що їй залишився. За цей час вона хоче встигнути здійснити свої найбожевільніші бажання. Разом вони заново відкриють цей світ і самих себе з дуже несподіваних сторін.

Квитки тут: https://premiercity.com.ua/100-shalenih-bazhan-7459/

Фільм «Мадонна. Народження зірки», 12+

Мільйони фанатів, критиків, послідовників. Вона неповторна, провокує і захоплює! Але в 1979 році в Нью-Йорку Мадонна Луїза Чікконе була нікому не відомою танцівницею, яка вирішила стати співачкою. Так почався її шлях до приголомшливої слави.

Квитки тут: https://premiercity.com.ua/madonna-narodzhennya-legendi-madonna-and-the-breakfast-club-7444/

Фільм «Щось не так з тобою», 16+

В містечку на Французькій Рив’єрі живе молода вдова місцевого героя, офіцера поліції. Вона дізнається, що її чоловік не був таким зразковим, як про нього думає громада і всі навколо. Виявляється, що покійний підставив молодого хлопця, який провів 8 років за ґратами як цап-відбувайло. Жінка готова на все, щоб допомогти дуже привабливому юнаку повернутися до його дружини та звичного життя. Це рішення запускає низку вражаючих подій.

Квитки тут: https://premiercity.com.ua/chto-to-ne-tak-s-toboi-en-libert-7480/

Чекаємо у кінотеатрі PremierCity, що у ТРЦ «ПортCity»!

У «PremierCity» – аж 6 прем’єрних кінострічок*

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Теги: Порт сіті
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