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Зустрічайте весну з ТРЦ «ПортCity»*

Зустрічайте весну з ТРЦ «ПортCity»*
8 березня о 14:00 у ТРЦ «ПортCity» розпочнеться свято весни.

На гостей чекають:
- покази весняних колекцій від магазинів ТРЦ,
- презентація нового формату магазину А. Тан,
- майстер класи для дітей по виготовленню листівок та подарунків,
- виступ вокальних колективів Луцька.

Ну і звісно, розіграш цінних подарунків, грошових сертифікатів, сертифікатів на покупки від ТРЦ та партнерів.

Подарунки від партнерів свята: PocketStore, Scorini, Крила, Ябко, Brocard, Organik, Estro, Jasmine, DressCode, Спортландія, Хінкальня, Перлина, Columbia, Галант та інші.

Любіть себе, приділяйте для себе час, ми чекаємо Вас 8 березня у ТРЦ «ПортCity»!

Зустрічайте весну з ТРЦ «ПортCity»*

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Теги: Порт сіті
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