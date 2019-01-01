Зустрічайте весну з ТРЦ «ПортCity»*
Сьогодні, 19:43
8 березня о 14:00 у ТРЦ «ПортCity» розпочнеться свято весни.
На гостей чекають:
- покази весняних колекцій від магазинів ТРЦ,
- презентація нового формату магазину А. Тан,
- майстер класи для дітей по виготовленню листівок та подарунків,
- виступ вокальних колективів Луцька.
Ну і звісно, розіграш цінних подарунків, грошових сертифікатів, сертифікатів на покупки від ТРЦ та партнерів.
Подарунки від партнерів свята: PocketStore, Scorini, Крила, Ябко, Brocard, Organik, Estro, Jasmine, DressCode, Спортландія, Хінкальня, Перлина, Columbia, Галант та інші.
Любіть себе, приділяйте для себе час, ми чекаємо Вас 8 березня у ТРЦ «ПортCity»!
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На гостей чекають:
- покази весняних колекцій від магазинів ТРЦ,
- презентація нового формату магазину А. Тан,
- майстер класи для дітей по виготовленню листівок та подарунків,
- виступ вокальних колективів Луцька.
Ну і звісно, розіграш цінних подарунків, грошових сертифікатів, сертифікатів на покупки від ТРЦ та партнерів.
Подарунки від партнерів свята: PocketStore, Scorini, Крила, Ябко, Brocard, Organik, Estro, Jasmine, DressCode, Спортландія, Хінкальня, Перлина, Columbia, Галант та інші.
Любіть себе, приділяйте для себе час, ми чекаємо Вас 8 березня у ТРЦ «ПортCity»!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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