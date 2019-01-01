Зустрічайте весну з ТРЦ «ПортCity»*

8 березня о 14:00 у ТРЦ «ПортCity» розпочнеться свято весни.На гостей чекають:- покази весняних колекцій від магазинів ТРЦ,- презентація нового формату магазину А. Тан,- майстер класи для дітей по виготовленню листівок та подарунків,- виступ вокальних колективів Луцька.Ну і звісно, розіграш цінних подарунків, грошових сертифікатів, сертифікатів на покупки від ТРЦ та партнерів.Подарунки від партнерів свята: PocketStore, Scorini, Крила, Ябко, Brocard, Organik, Estro, Jasmine, DressCode, Спортландія, Хінкальня, Перлина, Columbia, Галант та інші.Любіть себе, приділяйте для себе час, ми чекаємо Вас 8 березня у ТРЦ «ПортCity»!