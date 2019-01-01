В Україні заборонили контрацептив для жінок
Сьогодні, 15:41
Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками встановила заборону на одну серію внутрішньоматкової системи (ВМС) "Мірена".
Тимчасову заборону відомство встановило 26 лютого, - повідомляє 24 канал.
Мова йде про ВМС Mirena, 52 mg серії TU01XPV. Виробником засобу є Байєр Оу, Фiнляндiя.
Контрацептив з ініціативи виробника вилучають через те, що офіційно ліки не ввозилися та були вироблені для ринку іншої країни.
Препарат застосовують для:
- контрацепції;
- ідіопатичної менорагії;
- гіперменореї;
- дисменореї;
- місцевої терапії прогестагенами під час замісного лікування естрогенами.
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Тимчасову заборону відомство встановило 26 лютого, - повідомляє 24 канал.
Мова йде про ВМС Mirena, 52 mg серії TU01XPV. Виробником засобу є Байєр Оу, Фiнляндiя.
Контрацептив з ініціативи виробника вилучають через те, що офіційно ліки не ввозилися та були вироблені для ринку іншої країни.
Препарат застосовують для:
- контрацепції;
- ідіопатичної менорагії;
- гіперменореї;
- дисменореї;
- місцевої терапії прогестагенами під час замісного лікування естрогенами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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