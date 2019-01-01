В Україні заборонили контрацептив для жінок





Тимчасову заборону відомство встановило 26 лютого, - повідомляє



Мова йде про ВМС Mirena, 52 mg серії TU01XPV. Виробником засобу є Байєр Оу, Фiнляндiя.



Контрацептив з ініціативи виробника вилучають через те, що офіційно ліки не ввозилися та були вироблені для ринку іншої країни.



Препарат застосовують для:



- контрацепції;

- ідіопатичної менорагії;

- гіперменореї;

- дисменореї;

- місцевої терапії прогестагенами під час замісного лікування естрогенами.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками встановила заборону на одну серію внутрішньоматкової системи (ВМС) "Мірена".Тимчасову заборону відомство встановило 26 лютого, - повідомляє 24 канал Мова йде про ВМС Mirena, 52 mg серії TU01XPV. Виробником засобу є Байєр Оу, Фiнляндiя.Контрацептив з ініціативи виробника вилучають через те, що офіційно ліки не ввозилися та були вироблені для ринку іншої країни.Препарат застосовують для:- контрацепції;- ідіопатичної менорагії;- гіперменореї;- дисменореї;- місцевої терапії прогестагенами під час замісного лікування естрогенами.

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