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В Україні заборонили контрацептив для жінок

В Україні заборонили контрацептив для жінок
Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками встановила заборону на одну серію внутрішньоматкової системи (ВМС) "Мірена".

Тимчасову заборону відомство встановило 26 лютого, - повідомляє 24 канал.

Мова йде про ВМС Mirena, 52 mg серії TU01XPV. Виробником засобу є Байєр Оу, Фiнляндiя.

Контрацептив з ініціативи виробника вилучають через те, що офіційно ліки не ввозилися та були вироблені для ринку іншої країни.

Препарат застосовують для:

- контрацепції;
- ідіопатичної менорагії;
- гіперменореї;
- дисменореї;
- місцевої терапії прогестагенами під час замісного лікування естрогенами.

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Теги: ліки, заборона, медицина
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