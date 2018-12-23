Луцьк заквітчають на понад мільйон гривень





Замовником виступає КП «Парки та сквери міста Луцька». Очікувана вартість – 1,048 мільйона гривень. Тендерні пропозиції приймають до 13 березня. Термін поставки товарів – до кінця серпня, - пишуть



Відповідно до технічної специфікації, йдеться про придбання 31 тисячі одиниць розсади однорічних квіткових культур в горщиках (тагетіс великоквітковий, агератум блакитний, бегонія завждиквітуча, петунія великоквіткова, сальвія червона, лобулярія (алісум), колеус Блюме, бальзамін NG, бальзамін валеріана, сурфінія, пеларгонія плющелистна); 65 тисяч одиниць розсади однорічних квіткових культур в касетах (тагетіс дрібноквітковий, тагетіс великоквітковий, агератум блакитний, цинерарія приморська, бегонія завждиквітуча, сальвія червона, хлорофітум, жоржина літня); 35 тисяч одиниць розсади дворічних квіткових культур (віола).



Нагадаємо, торги вже оголошували на початку лютого, але вони не відбулися з причини подання для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій.

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