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Луцьк заквітчають на понад мільйон гривень

Луцьк заквітчають на понад мільйон гривень
У Луцьку витратять понад мільйон гривень на розсаду квітів. Постачальника 131 тисячі одиниць розсадницької продукції визначать у результаті відкритих торгів.

Замовником виступає КП «Парки та сквери міста Луцька». Очікувана вартість – 1,048 мільйона гривень. Тендерні пропозиції приймають до 13 березня. Термін поставки товарів – до кінця серпня, - пишуть Волинські новини.

Відповідно до технічної специфікації, йдеться про придбання 31 тисячі одиниць розсади однорічних квіткових культур в горщиках (тагетіс великоквітковий, агератум блакитний, бегонія завждиквітуча, петунія великоквіткова, сальвія червона, лобулярія (алісум), колеус Блюме, бальзамін NG, бальзамін валеріана, сурфінія, пеларгонія плющелистна); 65 тисяч одиниць розсади однорічних квіткових культур в касетах (тагетіс дрібноквітковий, тагетіс великоквітковий, агератум блакитний, цинерарія приморська, бегонія завждиквітуча, сальвія червона, хлорофітум, жоржина літня); 35 тисяч одиниць розсади дворічних квіткових культур (віола).

Нагадаємо, торги вже оголошували на початку лютого, але вони не відбулися з причини подання для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій.

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Теги: Луцьк, розсада, квіти, тендер
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