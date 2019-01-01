Винуватця смертельної аварії під Луцьком просили відпустити під домашній арешт
Сьогодні, 22:39
Волинський обласний апеляційний суд не змінив міри запобіжного заходу для екс-очільника карного розшуку міста Луцька Геннадія Єпіфановича, який, будучи напідпитку, вчинив смертельну ДТП поблизу села Дачне.
Адвокат Єпіфановича наполягав, що запобіжний захід у вигляді 2 місяців тримання під вартою є передчасним, а слідство та суд не мали можливості повністю дослідити обставини справи, - передає ІА "Волинські новини".
Також захисник представив позитивні характеристики Єпіфановича від екс-колег та людей, з якими він співпрацював, зауважив що колишній правоохоронець – учасник бойових дій на сході України. Зважаючи на ці обставини захист просив для Єпіфановича запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Проте суд, зваживши всі обставини справи, відмовив в апеляції – найближчі 2 місяці Геннадій Єпіфанович проведе за ґратами.
Нагадаємо, два автомобілі зіткнулись в селі Дачне, що поблизу Луцька ввечері 21 лютого. В результаті зіткнення двоє осіб загинули на місці події, постраждала 9-річна дитина, яку госпіталізували в лікарню.
Як стало відомо пізніше, за кермом автомобіля Mercedes-Benz, який спричинив смертельну ДТП, перебував екс-очільник карного розшуку міста Луцька Геннадій Єпіфанович.
Згодом, брат загиблої розповів нові деталі трагедії.
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Адвокат Єпіфановича наполягав, що запобіжний захід у вигляді 2 місяців тримання під вартою є передчасним, а слідство та суд не мали можливості повністю дослідити обставини справи, - передає ІА "Волинські новини".
Також захисник представив позитивні характеристики Єпіфановича від екс-колег та людей, з якими він співпрацював, зауважив що колишній правоохоронець – учасник бойових дій на сході України. Зважаючи на ці обставини захист просив для Єпіфановича запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Проте суд, зваживши всі обставини справи, відмовив в апеляції – найближчі 2 місяці Геннадій Єпіфанович проведе за ґратами.
Нагадаємо, два автомобілі зіткнулись в селі Дачне, що поблизу Луцька ввечері 21 лютого. В результаті зіткнення двоє осіб загинули на місці події, постраждала 9-річна дитина, яку госпіталізували в лікарню.
Як стало відомо пізніше, за кермом автомобіля Mercedes-Benz, який спричинив смертельну ДТП, перебував екс-очільник карного розшуку міста Луцька Геннадій Єпіфанович.
Згодом, брат загиблої розповів нові деталі трагедії.
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Коментарі 3
ЯКЕ НА ПІДПИТКУ ВОНО ТВАРЬ СИНЄ В ХЛАМ БУЛО В ПІТУШАТНЮ ВИРОДКА!!!!!
Де воював, коли ???
За сепараторів звісно, ще каллэгі характеристики дають, сволочі, Врадіївку їм треба робити!!!
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