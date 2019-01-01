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Винуватця смертельної аварії під Луцьком просили відпустити під домашній арешт

Винуватця смертельної аварії під Луцьком просили відпустити під домашній арешт
Волинський обласний апеляційний суд не змінив міри запобіжного заходу для екс-очільника карного розшуку міста Луцька Геннадія Єпіфановича, який, будучи напідпитку, вчинив смертельну ДТП поблизу села Дачне.

Адвокат Єпіфановича наполягав, що запобіжний захід у вигляді 2 місяців тримання під вартою є передчасним, а слідство та суд не мали можливості повністю дослідити обставини справи, - передає ІА "Волинські новини".

Також захисник представив позитивні характеристики Єпіфановича від екс-колег та людей, з якими він співпрацював, зауважив що колишній правоохоронець – учасник бойових дій на сході України. Зважаючи на ці обставини захист просив для Єпіфановича запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Проте суд, зваживши всі обставини справи, відмовив в апеляції – найближчі 2 місяці Геннадій Єпіфанович проведе за ґратами.

Нагадаємо, два автомобілі зіткнулись в селі Дачне, що поблизу Луцька ввечері 21 лютого. В результаті зіткнення двоє осіб загинули на місці події, постраждала 9-річна дитина, яку госпіталізували в лікарню.

Як стало відомо пізніше, за кермом автомобіля Mercedes-Benz, який спричинив смертельну ДТП, перебував екс-очільник карного розшуку міста Луцька Геннадій Єпіфанович.

Згодом, брат загиблої розповів нові деталі трагедії.

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Теги: Геннадій Єпіфанович, аварія, Дачне, арешт, адвокат
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Коментарі 3
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ЯКЕ НА ПІДПИТКУ ВОНО ТВАРЬ СИНЄ В ХЛАМ БУЛО В ПІТУШАТНЮ ВИРОДКА!!!!!
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Де воював, коли ???
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За сепараторів звісно, ще каллэгі характеристики дають, сволочі, Врадіївку їм треба робити!!!
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