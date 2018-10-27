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Лучанин «спалився» перед патрульними, припаркувавши на газоні авто з підробленими документами

Лучанин «спалився» перед патрульними, припаркувавши на газоні авто з підробленими документами
Патрульні виявили ознаки підробки у документах на автомобіль Renault Kangoo, який власник припаркував на газоні.

Про це інформує прес-служба патрульної поліції.

У суботу, 2 березня, водій припаркував свій Renault Kangoo на газоні, по вулиці Федорова.

Інспектори перевірили документи чоловіка і виявили ознаки підробки: рік випуску автомобіля, серія та номер свідоцтва про реєстрацію, номер кузова тощо не співпадали з даними, які є в базі.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

Також патрульні встановили, що в цього ж водія вже вилучали інший транспортний засіб, на якому від їздив з підробленими документами.

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Теги: Патрульна поліція, порушення
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