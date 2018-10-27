Лучанин «спалився» перед патрульними, припаркувавши на газоні авто з підробленими документами





Про це



У суботу, 2 березня, водій припаркував свій Renault Kangoo на газоні, по вулиці Федорова.



Інспектори перевірили документи чоловіка і виявили ознаки підробки: рік випуску автомобіля, серія та номер свідоцтва про реєстрацію, номер кузова тощо не співпадали з даними, які є в базі.



На місце події викликали слідчо-оперативну групу.



Також патрульні встановили, що в цього ж водія вже вилучали інший транспортний засіб, на якому від їздив з підробленими документами.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Патрульні виявили ознаки підробки у документах на автомобіль Renault Kangoo, який власник припаркував на газоні.Про це інформує прес-служба патрульної поліції.У суботу, 2 березня, водій припаркував свій Renault Kangoo на газоні, по вулиці Федорова.Інспектори перевірили документи чоловіка і виявили ознаки підробки: рік випуску автомобіля, серія та номер свідоцтва про реєстрацію, номер кузова тощо не співпадали з даними, які є в базі.На місце події викликали слідчо-оперативну групу.Також патрульні встановили, що в цього ж водія вже вилучали інший транспортний засіб, на якому від їздив з підробленими документами.

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