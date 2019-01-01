На Україну насувається шторм
Сьогодні, 07:33
У понеділок по Україні очікуються сильні пориви вітру до 15-20 м/с. Штормове попередження оголошено у всіх областях України.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.
По Києву завтра пориви вітру 15-20 м/с, на високогір’ї Карпат 25 м/с.
Українцям дали декілька рекомендацій:
- всі вікна будинків щільно закрити;
- тримайтеся подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев;
- уникайте перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, не паркуйте поруч з ними автотранспорт.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.
По Києву завтра пориви вітру 15-20 м/с, на високогір’ї Карпат 25 м/с.
Українцям дали декілька рекомендацій:
- всі вікна будинків щільно закрити;
- тримайтеся подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев;
- уникайте перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, не паркуйте поруч з ними автотранспорт.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Бориса
Вікторовича вітають з днем народження
Останні новини
На Україну насувається шторм
Сьогодні, 07:33
«Укрзалізниця» суттєво підвищить ціни на квитки
Сьогодні, 05:12
10 ножових поранень: у Харкові 16-річний хлопець через ревнощі жорстоко вбив подругу
Сьогодні, 04:05
Волинянин став «Людиною спорту 2018». ФОТО
Сьогодні, 03:01