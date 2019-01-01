На Україну насувається шторм





Про це повідомляє прес-служба



По Києву завтра пориви вітру 15-20 м/с, на високогір’ї Карпат 25 м/с.



Українцям дали декілька рекомендацій:



- всі вікна будинків щільно закрити;

- тримайтеся подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев;

- уникайте перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, не паркуйте поруч з ними автотранспорт.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У понеділок по Україні очікуються сильні пориви вітру до 15-20 м/с. Штормове попередження оголошено у всіх областях України.Про це повідомляє прес-служба ДСНС України По Києву завтра пориви вітру 15-20 м/с, на високогір’ї Карпат 25 м/с.Українцям дали декілька рекомендацій:- всі вікна будинків щільно закрити;- тримайтеся подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев;- уникайте перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, не паркуйте поруч з ними автотранспорт.

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