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На Україну насувається шторм

На Україну насувається шторм
У понеділок по Україні очікуються сильні пориви вітру до 15-20 м/с. Штормове попередження оголошено у всіх областях України.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

По Києву завтра пориви вітру 15-20 м/с, на високогір’ї Карпат 25 м/с.

Українцям дали декілька рекомендацій:

- всі вікна будинків щільно закрити;
- тримайтеся подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев;
- уникайте перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, не паркуйте поруч з ними автотранспорт.
На Україну насувається шторм

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Теги: штормове попередження, вітер
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