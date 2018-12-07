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За рік середня зарплата волинян зросла на 19,9%

За рік середня зарплата волинян зросла на 19,9%
Заробітна плата у Волинській області у січні 2019 року становила 7559 гривень.

Про це повідомили у Головному управлінні статистики у Волинській області.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у січні 2019р. становила 7559 грн, що у 1,8 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (4173 грн).

Порівняно з груднем 2018р. розмір середньої номінальної заробітної плати зменшився на 14,8%, а за останні 12 місяців (відносно січня 2018р.) збільшився на 19,9%.

"Індекс реальної заробітної плати у січні 2019р. порівняно з груднем 2018р. становив 84,6%, а відносно січня 2018р. – 109,8%", - йдеться у повідомленні.

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Теги: зарплата, гроші, робота
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зросла та, що конавертах?
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