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У Європарламенті схвалили скасування переходу на літній та зимовий час

У Європарламенті схвалили скасування переходу на літній та зимовий час
Євродепутати мають проголосувати за це питання у найближчі тижні.

Комітет з питань транспорту Європарламенту на засіданні в понеділок, 4 березня, схвалив скасування переходу на літній та зимовий час в Євросоюзі з 2021 року, - пише ТСН.

За таке рішення віддали голоси 23 депутати, 11 проголосували проти, повідомляє агенція dpa.

Європарламент має проголосувати за це питання у найближчі тижні.

У сфері транспорту ще залишаються кілька неврегульованих питань щодо переведення годинників. Наступна зустріч міністрів транспорту країн ЄС з цього приводу запланована на червень. За рішення щодо скасування переведення годинників ще мають проголосувати і країни-члени ЄС.

"Нам потрібна довгострокова стратегія та загальноєвропейський гармонізований підхід, оскільки внутрішньому ринку і транспортному сектору потрібен деякий час, щоб пристосуватися до змін", - заявив депутат від Соціал-демократичної партії Німеччини Ізмаіл Ертуґ.

Раніше Єврокомісія запропонувала відмовитися від переходу на літній та зимовий час вже з цього року. При цьому країни Євросоюзу мали б самостійно вирішувати, на якому часі - літньому чи зимовому - вони б хотіли залишатися надалі.

Рекомендація Єврокомісії була ухвалена за результатами онлайн-голосування, проведеного в країнах ЄС минулого літа, згідно з яким 80 відсотків жителів ЄС віддали голоси за скасування переходу на зимовий та літній час.

У Німеччині переведення стрілок годинника на літній час було запроваджене в 1980 році. Інші європейські країни, приміром Італія та Франція, мають цю норму з 1960-их років. Починаючи з 2002 року, перехід був урегульований нормами ЄС, щоб уникнути проблем, спричинених різним часом при роботі транспорту, повітряному чи залізничному сполученні. Годинники переводять в останні неділі березня та жовтня.

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Теги: літній час, переведення годинника
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