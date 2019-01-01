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Поблизу Луцька автівка збила пішохода. ФОТО

Поблизу Луцька автівка збила пішохода. ФОТО
У селі Струмівка неподалік обласного центру Волині сталася дорожньо-транспортна пригода.

Про це повідомляє Т1.ua – Твій портал із посиланням на очевидців ДТП.

За словами людей, автопригода трапилася сьогодні, 5 березня, приблизно о 19:30.

Під колеса автомобіля Mazda потрапив пішохід.

На місце події викликали швидку. Також працюють патрульні поліцейські.

Подробиці – згодом.

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Теги: аварія, Струмівка, пішохід
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