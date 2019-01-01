Поблизу Луцька автівка збила пішохода. ФОТО
Сьогодні, 21:25
У селі Струмівка неподалік обласного центру Волині сталася дорожньо-транспортна пригода.
Про це повідомляє Т1.ua – Твій портал із посиланням на очевидців ДТП.
За словами людей, автопригода трапилася сьогодні, 5 березня, приблизно о 19:30.
Під колеса автомобіля Mazda потрапив пішохід.
На місце події викликали швидку. Також працюють патрульні поліцейські.
Подробиці – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Т1.ua – Твій портал із посиланням на очевидців ДТП.
За словами людей, автопригода трапилася сьогодні, 5 березня, приблизно о 19:30.
Під колеса автомобіля Mazda потрапив пішохід.
На місце події викликали швидку. Також працюють патрульні поліцейські.
Подробиці – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Поблизу Луцька автівка збила пішохода. ФОТО
Сьогодні, 21:25
«Волиньгаз» перевірятимуть через зайві кубометри у платіжках
Сьогодні, 21:18
Луцький «Промінь» запрошує на святкування 8 березня*
Сьогодні, 20:40
Які «євробляхи» найчастіше реєстрували на Волині
Сьогодні, 19:53
На Волині юні рейнджери розчистили ліс від сміття. ФОТО
Сьогодні, 19:33