Поблизу Луцька автівка збила пішохода. ФОТО





Про це повідомляє



За словами людей, автопригода трапилася сьогодні, 5 березня, приблизно о 19:30.



Під колеса автомобіля Mazda потрапив пішохід.



На місце події викликали швидку. Також працюють патрульні поліцейські.



Подробиці – згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Струмівка неподалік обласного центру Волині сталася дорожньо-транспортна пригода.Про це повідомляє Т1.ua – Твій портал із посиланням на очевидців ДТП.За словами людей, автопригода трапилася сьогодні, 5 березня, приблизно о 19:30.Під колеса автомобіля Mazda потрапив пішохід.На місце події викликали швидку. Також працюють патрульні поліцейські.Подробиці – згодом.

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