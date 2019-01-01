У ТРЦ «ПортCity» - весняні подарунки*

8 березня о 14 годині на 1 поверсі ТРЦ «ПортCity» розпочнеться святкова програма. На Вас чекають покази весняних колекцій від магазинів ТРЦ «ПортCity», презентація нового формату магазину А. Тan, майстер-класи для дітей по виготовленню листівок та подарунків, а також виступ вокальних колективів Луцька. І це ще не все! Серед гостей ТРЦ «ПортCity» будуть розіграні цінні подарунки та грошові сертифікати на покупки у магазинах, що знаходяться у ТРЦ «ПортCity».Подарунки від партнерів свята: PocketStore, Scorini, Крила, Ябко, Brocard, Organique, Estro, Jasmine, DressCode, Спортландія, Хінкальня, Перлина, Columbia, Галант, On Wave, Bon Marche, My homе, Anabel Arto, Коза Дереза, Brocard, Чудо Острів, Imperial, Joma, Bembi, Woka, Barbershop, Ліга Спорт, Tom Tailor, NOVA, Medisine, Чисто, Pink та інші.Любіть себе, приділяйте для себе час, ми чекаємо Вас 8 березня у ТРЦ «ПортCity»!Здивуй близьку людину оригінальним подарунком на Міжнародний жіночий день разом з ПортCity!8-9 березня у ПортCity відбудеться весняний хендмейде ярмарок, де буде представлено величезне різномаїття виробів ручної роботи. Талановиті майстри представлять авторські роботи, які захоплять Вас ексклюзивністю. Команда ПортCity знає толк у проведенні хендмейд ярмарків, тому не пропустіть!Вже зовсім скоро у ресторації Брама відбудеться Свято весни! 8 березня о 19 годині на Вас чекають:- святкові конкурси;- діджей;- розваги з ведучою.У ресторації Брама на прекрасних дам чекає незабутній сюрприз – чоловічий танець!Більше деталей за телефоном 067 361 35 01Ресторація Брама запрошує від душі повеселитися!На Свято весни боулінг-клуб StrikeCity готує для жінок незвичайні сюрпризи. 8 березня о 19 годині розпочнеться святкування під час якого відбудуться розваги з ведучою, весняні конкурси, музичний супровід від діджея. Сюрприз для жінок – чоловічий танець, який не залишить байдужими нікого!Більше деталей за телефоном 067 33 45 085ПортCity знає, що потрібно для незабутнього святкування! Чекаємо на Вас!