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Цьогоріч луцька «Ласка» відловила понад сотню собак

Цьогоріч луцька «Ласка» відловила понад сотню собак
За січень – лютий КП «Ласка» відловила на вулицях міста 102-ві безпритульні собаки.

Про це у коментарі власкору «ВолиньUA» повідомила директор КП «Ласка» Наталія Рудь.

Керівник комунальної установи зазначила, що дзвінки з наріканням на безпритульних тварин поступають з різних районів Луцька.

Багато їх зокрема з мікрорайонів ЛПЗ та Гнідави.

«Ми відловили 102 безпритульні тварини за січень – лютий цього року. Усі відловлені тварини стерилізуються. Частина собак потім відпускається на місце відлову. А ті, які проявляють агресію чи великі, залишаються у нас. У січні ми стерилізували 41 тварину, у лютому – 38».

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Теги: КП Ласка, Луцьк, тварини, собаки
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Коментарі 1
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Усю зиму по ГПЗ бродить більше 40 собак. Одну зловили, дві відпустили.Не було собачих служб і собак не було. Хм
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