Цьогоріч луцька «Ласка» відловила понад сотню собак





Про це у коментарі власкору «



Керівник комунальної установи зазначила, що дзвінки з наріканням на безпритульних тварин поступають з різних районів Луцька.



Багато їх зокрема з мікрорайонів ЛПЗ та Гнідави.



«Ми відловили 102 безпритульні тварини за січень – лютий цього року. Усі відловлені тварини стерилізуються. Частина собак потім відпускається на місце відлову. А ті, які проявляють агресію чи великі, залишаються у нас. У січні ми стерилізували 41 тварину, у лютому – 38».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За січень – лютий КП «Ласка» відловила на вулицях міста 102-ві безпритульні собаки.Про це у коментарі власкору « ВолиньUA » повідомила директор КП «Ласка» Наталія Рудь.Керівник комунальної установи зазначила, що дзвінки з наріканням на безпритульних тварин поступають з різних районів Луцька.Багато їх зокрема з мікрорайонів ЛПЗ та Гнідави.«Ми відловили 102 безпритульні тварини за січень – лютий цього року. Усі відловлені тварини стерилізуються. Частина собак потім відпускається на місце відлову. А ті, які проявляють агресію чи великі, залишаються у нас. У січні ми стерилізували 41 тварину, у лютому – 38».

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