Цьогоріч луцька «Ласка» відловила понад сотню собак
Сьогодні, 18:43
За січень – лютий КП «Ласка» відловила на вулицях міста 102-ві безпритульні собаки.
Про це у коментарі власкору «ВолиньUA» повідомила директор КП «Ласка» Наталія Рудь.
Керівник комунальної установи зазначила, що дзвінки з наріканням на безпритульних тварин поступають з різних районів Луцька.
Багато їх зокрема з мікрорайонів ЛПЗ та Гнідави.
«Ми відловили 102 безпритульні тварини за січень – лютий цього року. Усі відловлені тварини стерилізуються. Частина собак потім відпускається на місце відлову. А ті, які проявляють агресію чи великі, залишаються у нас. У січні ми стерилізували 41 тварину, у лютому – 38».
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Про це у коментарі власкору «ВолиньUA» повідомила директор КП «Ласка» Наталія Рудь.
Керівник комунальної установи зазначила, що дзвінки з наріканням на безпритульних тварин поступають з різних районів Луцька.
Багато їх зокрема з мікрорайонів ЛПЗ та Гнідави.
«Ми відловили 102 безпритульні тварини за січень – лютий цього року. Усі відловлені тварини стерилізуються. Частина собак потім відпускається на місце відлову. А ті, які проявляють агресію чи великі, залишаються у нас. У січні ми стерилізували 41 тварину, у лютому – 38».
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Коментарі 1
Усю зиму по ГПЗ бродить більше 40 собак. Одну зловили, дві відпустили.Не було собачих служб і собак не було. Хм
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