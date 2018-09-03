Атракціони в центральному парку Луцька хочуть орендувати за 9 тисяч гривень в місяць





Про це йдеться в проекті рішення, який пропонується розглянути на виконавчому комітеті, 7 березня, - пише



У проекті рішення пропонується погодити відділу управління майном міської комунальної власності Луцької міської ради продовження оренди майна міської комунальної власності (будівель, споруд та інших основних засобів згідно з додатком 1) з колективним підприємством «Центральний парк культури і відпочинку імені Лесі Українки» на термін з 07.03.2019 до 28.02.2022.



Нагадаємо, що осінню, 7 листопада 2018 року, схожий проект рішення начальник відділу управління майном міської комунальної власності Алла Грабко просила зняти на до вивчення питання. Тоді ж оренда терміни оренди пропонувались до 31.10.2021 року.



Розмір річної орендної плати за розміщення офісного приміщення складає 20%, за оренду окремого індивідуально визначеного майна – 10% від вартості, визначеної експертним шляхом, загальна місячна орендна плата становить 8 674,80 гривень, тоді у листопаді 2018 року - 8,262 тисячі гривень.



І так, за колективним підприємством «Центральний парк культури і відпочинку імені Лесі Українки» буде закріплено земельну ділянку площею 4,5 га, для благоустрою і догляду території та обслуговування розміщених на ній об’єктів культурного дозвілля, поступового встановлення ілюмінації атракціонів, освітлення території, встановлення нових лавок та урн.





Також, обов’язковими умовами договору для орендаря встановлено:



– утримання громадської вбиральні на території парку та проведення ремонту за умови підведення до неї водопостачання;



– утримання атракціонної техніки в робочому стані, проведення її капітального та поточного ремонтів, в тому числі заміна певних вузлів та конструктивних елементів.



До переліку будівель, споруд та інших основних засобів, що планували передати в оренду колективному підприємству «Центральний парк культури і відпочинку імені Лесі Українки» увійшли зокрема: приміщення контори (ринковою вартістю понад 226 тисяч гривень), автодром (ринковою вартістю понад 137 тисяч), дитяча ланцюгова карусель, атракціони «Веселі гірки», «Орбіта», «Дитячі гойдалки», «Човники», «Берізка», «Сюрприз», «Колесо огляду», «Сонечко», «Північ», «Призовий», паркан танцмайданчика, огорожа для гойдалок, кущорізи, бензопила, газонокосарка та інше майно.



Даний проект рішення розглянуть завтра, 7 березня, члени виконкому.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Колективне підприємство «Центральний парк культури і відпочинку імені Лесі Українки» просить у Луцької міської ради продовжити оренду комунального майна у центральному парку культури та відпочинку на площі у 4,5 га.Про це йдеться в проекті рішення, який пропонується розглянути на виконавчому комітеті, 7 березня, - пише ВолиньUA У проекті рішення пропонується погодити відділу управління майном міської комунальної власності Луцької міської ради продовження оренди майна міської комунальної власності (будівель, споруд та інших основних засобів згідно з додатком 1) з колективним підприємством «Центральний парк культури і відпочинку імені Лесі Українки» на термін з 07.03.2019 до 28.02.2022.Нагадаємо, що осінню, 7 листопада 2018 року, схожий проект рішення начальник відділу управління майном міської комунальної власності Алла Грабко просила зняти на до вивчення питання. Тоді ж оренда терміни оренди пропонувались до 31.10.2021 року.Розмір річної орендної плати за розміщення офісного приміщення складає 20%, за оренду окремого індивідуально визначеного майна – 10% від вартості, визначеної експертним шляхом, загальна місячна орендна плата становить 8 674,80 гривень, тоді у листопаді 2018 року - 8,262 тисячі гривень.І так, за колективним підприємством «Центральний парк культури і відпочинку імені Лесі Українки» буде закріплено земельну ділянку площею 4,5 га, для благоустрою і догляду території та обслуговування розміщених на ній об’єктів культурного дозвілля, поступового встановлення ілюмінації атракціонів, освітлення території, встановлення нових лавок та урн.Також, обов’язковими умовами договору для орендаря встановлено:– утримання громадської вбиральні на території парку та проведення ремонту за умови підведення до неї водопостачання;– утримання атракціонної техніки в робочому стані, проведення її капітального та поточного ремонтів, в тому числі заміна певних вузлів та конструктивних елементів.До переліку будівель, споруд та інших основних засобів, що планували передати в оренду колективному підприємству «Центральний парк культури і відпочинку імені Лесі Українки» увійшли зокрема: приміщення контори (ринковою вартістю понад 226 тисяч гривень), автодром (ринковою вартістю понад 137 тисяч), дитяча ланцюгова карусель, атракціони «Веселі гірки», «Орбіта», «Дитячі гойдалки», «Човники», «Берізка», «Сюрприз», «Колесо огляду», «Сонечко», «Північ», «Призовий», паркан танцмайданчика, огорожа для гойдалок, кущорізи, бензопила, газонокосарка та інше майно.Даний проект рішення розглянуть завтра, 7 березня, члени виконкому.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію