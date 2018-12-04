У райцентрі на Волині рентген для немісцевих хочуть зробити платним
Сьогодні, 05:51
Оголошено процедуру закупівлі нового рентгенапарату для Володимир-Волинського ТМО, на який міська рада виділила 2,813 млн. грн.
Ще 253 тис. грн. додали на ремонт наявного діючого приладу. Про це на інформував на оперативній нараді головний лікар Олександр Клачук. Йдеться на сайті міськради.
Міський голова Петро Саганюк зауважив, що, можливо, варто розглянути питання встановлення платних рентген-послуг для жителів з інших населених пунктів.
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Ще 253 тис. грн. додали на ремонт наявного діючого приладу. Про це на інформував на оперативній нараді головний лікар Олександр Клачук. Йдеться на сайті міськради.
Міський голова Петро Саганюк зауважив, що, можливо, варто розглянути питання встановлення платних рентген-послуг для жителів з інших населених пунктів.
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