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У райцентрі на Волині рентген для немісцевих хочуть зробити платним

У райцентрі на Волині рентген для немісцевих хочуть зробити платним
Оголошено процедуру закупівлі нового рентгенапарату для Володимир-Волинського ТМО, на який міська рада виділила 2,813 млн. грн.

Ще 253 тис. грн. додали на ремонт наявного діючого приладу. Про це на інформував на оперативній нараді головний лікар Олександр Клачук. Йдеться на сайті міськради.

Міський голова Петро Саганюк зауважив, що, можливо, варто розглянути питання встановлення платних рентген-послуг для жителів з інших населених пунктів.

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Теги: Володимир-Волинський, рентген, гроші
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