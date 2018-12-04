У райцентрі на Волині рентген для немісцевих хочуть зробити платним





Ще 253 тис. грн. додали на ремонт наявного діючого приладу. Про це на інформував на оперативній нараді головний лікар Олександр Клачук. Йдеться на



Міський голова Петро Саганюк зауважив, що, можливо, варто розглянути питання встановлення платних рентген-послуг для жителів з інших населених пунктів.

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