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Квіти, подарунки і щира розмова: «Побратими України» влаштували свято дружинам волинських Героїв

Квіти, подарунки і щира розмова: «Побратими України» влаштували свято дружинам волинських Героїв
З нагоди прийдешнього 8-го березня спілка «Побратими України» влаштувала святкову зустріч з дружинами та дітьми волинських Героїв, які віддали своє життя за Україну на східних рубежах.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник Волинського обласного осередку спілки учасників бойових дій в АТО «Побратими України» Юрій Ганджала.

На святкову зустріч «Побратими України» запросили сім’ї з Луцька та районів Волині. Діток порадували солодкий стіл та професійні аніматори. А жінки мали можливість відпочити у невимушеній атмосфері, поспілкуватись між собою за чашкою смачного гарячого напою та розповісти про наболілі проблеми, які були почуті «Побратимами». Надалі ж ці проблеми спробують вирішувати спільно.

За гостинність «Побратими України» дякують закладу Show Bazilik.

Квіти, подарунки і щира розмова: «Побратими України» влаштували свято дружинам волинських Героїв
Квіти, подарунки і щира розмова: «Побратими України» влаштували свято дружинам волинських Героїв
Квіти, подарунки і щира розмова: «Побратими України» влаштували свято дружинам волинських Героїв
Квіти, подарунки і щира розмова: «Побратими України» влаштували свято дружинам волинських Героїв
Квіти, подарунки і щира розмова: «Побратими України» влаштували свято дружинам волинських Героїв
Квіти, подарунки і щира розмова: «Побратими України» влаштували свято дружинам волинських Героїв
Квіти, подарунки і щира розмова: «Побратими України» влаштували свято дружинам волинських Героїв
Квіти, подарунки і щира розмова: «Побратими України» влаштували свято дружинам волинських Героїв
Квіти, подарунки і щира розмова: «Побратими України» влаштували свято дружинам волинських Героїв
Квіти, подарунки і щира розмова: «Побратими України» влаштували свято дружинам волинських Героїв


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Теги: Побратими України, Юрій Ганджала, Луцьк
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