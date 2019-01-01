Квіти, подарунки і щира розмова: «Побратими України» влаштували свято дружинам волинських Героїв
Сьогодні, 09:50
З нагоди прийдешнього 8-го березня спілка «Побратими України» влаштувала святкову зустріч з дружинами та дітьми волинських Героїв, які віддали своє життя за Україну на східних рубежах.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник Волинського обласного осередку спілки учасників бойових дій в АТО «Побратими України» Юрій Ганджала.
На святкову зустріч «Побратими України» запросили сім’ї з Луцька та районів Волині. Діток порадували солодкий стіл та професійні аніматори. А жінки мали можливість відпочити у невимушеній атмосфері, поспілкуватись між собою за чашкою смачного гарячого напою та розповісти про наболілі проблеми, які були почуті «Побратимами». Надалі ж ці проблеми спробують вирішувати спільно.
За гостинність «Побратими України» дякують закладу Show Bazilik.
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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник Волинського обласного осередку спілки учасників бойових дій в АТО «Побратими України» Юрій Ганджала.
На святкову зустріч «Побратими України» запросили сім’ї з Луцька та районів Волині. Діток порадували солодкий стіл та професійні аніматори. А жінки мали можливість відпочити у невимушеній атмосфері, поспілкуватись між собою за чашкою смачного гарячого напою та розповісти про наболілі проблеми, які були почуті «Побратимами». Надалі ж ці проблеми спробують вирішувати спільно.
За гостинність «Побратими України» дякують закладу Show Bazilik.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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