У Луцьку буде ще одна точка для скиду нечистот

У Луцьку визначили нове місце для скиду привізних господарсько- побутових стоків в каналізаційну мережу міста.Про це йшлося у четвер, 7 березня, під час засідання виконкому Луцькради.У місті визначили два місця приймання господарсько-побутових стоків з асенізаційного автотранспорту до системи централізованого водовідведення Луцька – на вулиці Мамсурова (поблизу ПрАТ «СКФ Україна») та на вулиці Карбишева (поблизу диспетчерського пункту КП «Луцьке підприємство електротранспорту»).Це дасть змогу покращити стан навколишнього середовища поблизу точки скиду нечистот, а також розвантажити каналізаційну мережу на вулиці Мамсурова та здешевити транспортування стоків, як для перевізників нечистот, так і для КП «Луцькводоканал».До слова, більшість перевізників транспортують нечистоти з північно-західної частини Луцька центральними вулицями до Мамсурова великогабаритним транспортом, який, окрім надлишкових викидів вуглекислого газу, поширює неприємні запахи через нещільно закриті шланги для відкачування стоків.