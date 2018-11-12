У Луцьку буде ще одна точка для скиду нечистот
Сьогодні, 10:15
У Луцьку визначили нове місце для скиду привізних господарсько- побутових стоків в каналізаційну мережу міста.
Про це йшлося у четвер, 7 березня, під час засідання виконкому Луцькради.
У місті визначили два місця приймання господарсько-побутових стоків з асенізаційного автотранспорту до системи централізованого водовідведення Луцька – на вулиці Мамсурова (поблизу ПрАТ «СКФ Україна») та на вулиці Карбишева (поблизу диспетчерського пункту КП «Луцьке підприємство електротранспорту»).
Це дасть змогу покращити стан навколишнього середовища поблизу точки скиду нечистот, а також розвантажити каналізаційну мережу на вулиці Мамсурова та здешевити транспортування стоків, як для перевізників нечистот, так і для КП «Луцькводоканал».
До слова, більшість перевізників транспортують нечистоти з північно-західної частини Луцька центральними вулицями до Мамсурова великогабаритним транспортом, який, окрім надлишкових викидів вуглекислого газу, поширює неприємні запахи через нещільно закриті шланги для відкачування стоків.
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Про це йшлося у четвер, 7 березня, під час засідання виконкому Луцькради.
У місті визначили два місця приймання господарсько-побутових стоків з асенізаційного автотранспорту до системи централізованого водовідведення Луцька – на вулиці Мамсурова (поблизу ПрАТ «СКФ Україна») та на вулиці Карбишева (поблизу диспетчерського пункту КП «Луцьке підприємство електротранспорту»).
Це дасть змогу покращити стан навколишнього середовища поблизу точки скиду нечистот, а також розвантажити каналізаційну мережу на вулиці Мамсурова та здешевити транспортування стоків, як для перевізників нечистот, так і для КП «Луцькводоканал».
До слова, більшість перевізників транспортують нечистоти з північно-західної частини Луцька центральними вулицями до Мамсурова великогабаритним транспортом, який, окрім надлишкових викидів вуглекислого газу, поширює неприємні запахи через нещільно закриті шланги для відкачування стоків.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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