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У Луцьку буде ще одна точка для скиду нечистот

У Луцьку буде ще одна точка для скиду нечистот
У Луцьку визначили нове місце для скиду привізних господарсько- побутових стоків в каналізаційну мережу міста.

Про це йшлося у четвер, 7 березня, під час засідання виконкому Луцькради.

У місті визначили два місця приймання господарсько-побутових стоків з асенізаційного автотранспорту до системи централізованого водовідведення Луцька – на вулиці Мамсурова (поблизу ПрАТ «СКФ Україна») та на вулиці Карбишева (поблизу диспетчерського пункту КП «Луцьке підприємство електротранспорту»).

Це дасть змогу покращити стан навколишнього середовища поблизу точки скиду нечистот, а також розвантажити каналізаційну мережу на вулиці Мамсурова та здешевити транспортування стоків, як для перевізників нечистот, так і для КП «Луцькводоканал».

До слова, більшість перевізників транспортують нечистоти з північно-західної частини Луцька центральними вулицями до Мамсурова великогабаритним транспортом, який, окрім надлишкових викидів вуглекислого газу, поширює неприємні запахи через нещільно закриті шланги для відкачування стоків.

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Теги: нечистоти, Луцьк
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