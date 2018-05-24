Двох лучан «розвели» на гроші інтернет-шахраї

Двоє жителів Луцька потрапили на "гачок" інтернет-шахраїв.Так, на сайті популярному сайті Авто.Ріа чоловік пригледів собі автвіку. Тож 5 березня лучанин перерахував 7980 гривень завдатку за нього - й позбувся цієї суми, адже "продавець" одразу після отримання коштів зник, - інформує прес-служба прокуратури області.Того ж дня інший мешканець Луцька перерахував такому ж "продавцю"-спритнику 5500 гривень. Тобто повну вартість автопричепа, повідомлення про продаж якого було розміщене на сайті ОLX.Правоохоронці укотре звертається до волинян з проханням бути уважними та обережними, купуючи товари через інтернет, і в жодному разі не здійснювати оплату чи передоплату за товар, перераховуючи безготівкові кошти.Щодо купівлі автомобілів, то спеціалізовані сайти за прийнятну суму, меншу за ту, яку можна втратити, перерахувавши гроші шахраям, пропонують послугу перевірки транспортного засобу, який продається, за допомогою станцій техобслуговування у різних містах. Відтак варто скористатися цією послугою, щоб хоча б переконатися в наявності авто та пересвідчитися в його технічній справності.