У жахливій автотрощі на Київщині загинуло п'ятеро молодих людей
Сьогодні, 13:08
У жахливій аварії, що сталася у ніч на 8 березня на Київщині, загинуло 5 молодих людей.
Про це інформує сектор комунікації поліції Київщини.
За інформацією поліцейських, повідомлення про аварію з потерпілими на вулиці Грушевського у селі Яблунівка Макарівського району до поліції Київщини надійшло о 02.37 год.
На місці дорожньо-транспортної пригоди працювали група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група Макарівського відділення поліції, швидка медична допомога.
Встановили, що житель села Новосілки, керуючи автомобілем «ВАЗ 21124» допустив виїзд на попутне узбіччя, де сталося зіткнення з деревом. В автівці знаходилось п’ятеро пасажирів, серед них дві неповнолітніх дівчини. Одна з них з тяжкими травмами доправлена до лікарні, де за її життя борються медики.
В результаті ДТП 27-річний водій та четверо пасажирів, молоді хлопці, віком 19-20 років та 16-річна дівчина, від отриманих трав загинули на місці аварії. Усі жителі сіл Новосілки та Яблунівка, Макарівського району.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує сектор комунікації поліції Київщини.
За інформацією поліцейських, повідомлення про аварію з потерпілими на вулиці Грушевського у селі Яблунівка Макарівського району до поліції Київщини надійшло о 02.37 год.
На місці дорожньо-транспортної пригоди працювали група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група Макарівського відділення поліції, швидка медична допомога.
Встановили, що житель села Новосілки, керуючи автомобілем «ВАЗ 21124» допустив виїзд на попутне узбіччя, де сталося зіткнення з деревом. В автівці знаходилось п’ятеро пасажирів, серед них дві неповнолітніх дівчини. Одна з них з тяжкими травмами доправлена до лікарні, де за її життя борються медики.
В результаті ДТП 27-річний водій та четверо пасажирів, молоді хлопці, віком 19-20 років та 16-річна дівчина, від отриманих трав загинули на місці аварії. Усі жителі сіл Новосілки та Яблунівка, Макарівського району.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
спілка
«СПАС» вітає волинянок зі святом весни
Останні новини
У жахливій автотрощі на Київщині загинуло п'ятеро молодих людей
Сьогодні, 13:08
У Луцьку виступить Олег Винник
Сьогодні, 12:25
Помер атовець, якого на Волині побив 15-річний підліток
Сьогодні, 11:56