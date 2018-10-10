У жахливій автотрощі на Київщині загинуло п'ятеро молодих людей

У жахливій аварії, що сталася у ніч на 8 березня на Київщині, загинуло 5 молодих людей.Про це інформує сектор комунікації поліції Київщини.За інформацією поліцейських, повідомлення про аварію з потерпілими на вулиці Грушевського у селі Яблунівка Макарівського району до поліції Київщини надійшло о 02.37 год.На місці дорожньо-транспортної пригоди працювали група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група Макарівського відділення поліції, швидка медична допомога.Встановили, що житель села Новосілки, керуючи автомобілем «ВАЗ 21124» допустив виїзд на попутне узбіччя, де сталося зіткнення з деревом. В автівці знаходилось п’ятеро пасажирів, серед них дві неповнолітніх дівчини. Одна з них з тяжкими травмами доправлена до лікарні, де за її життя борються медики.В результаті ДТП 27-річний водій та четверо пасажирів, молоді хлопці, віком 19-20 років та 16-річна дівчина, від отриманих трав загинули на місці аварії. Усі жителі сіл Новосілки та Яблунівка, Макарівського району.