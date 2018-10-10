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У жахливій автотрощі на Київщині загинуло п'ятеро молодих людей

У жахливій автотрощі на Київщині загинуло п'ятеро молодих людей
У жахливій аварії, що сталася у ніч на 8 березня на Київщині, загинуло 5 молодих людей.

Про це інформує сектор комунікації поліції Київщини.

За інформацією поліцейських, повідомлення про аварію з потерпілими на вулиці Грушевського у селі Яблунівка Макарівського району до поліції Київщини надійшло о 02.37 год.

На місці дорожньо-транспортної пригоди працювали група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група Макарівського відділення поліції, швидка медична допомога.

Встановили, що житель села Новосілки, керуючи автомобілем «ВАЗ 21124» допустив виїзд на попутне узбіччя, де сталося зіткнення з деревом. В автівці знаходилось п’ятеро пасажирів, серед них дві неповнолітніх дівчини. Одна з них з тяжкими травмами доправлена до лікарні, де за її життя борються медики.

В результаті ДТП 27-річний водій та четверо пасажирів, молоді хлопці, віком 19-20 років та 16-річна дівчина, від отриманих трав загинули на місці аварії. Усі жителі сіл Новосілки та Яблунівка, Макарівського району.

У жахливій автотрощі на Київщині загинуло п'ятеро молодих людей


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Теги: аварія, ДТП, Київщина
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