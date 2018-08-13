На Волині заїжджі чоловіки вкрали товар у супермаркеті. ФОТО





Про інцидент, який трапився у п'ятницю, 8 березня, працівники повідомили в поліцію, пише



Поки правоохоронці відслідковують, куди поїхали крадії, небайдужі закликають бути пильними, аби не стати жертвами зловмисників.



Чоловікам у чорному вдалося завчасно поїхати з місця події. Вони пересуваються автомобілем Daewoo Lanos з хмельницькою реєстрацією.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Камери одного з супермаркетів смт Шацьк зафіксували, як невідомі люди крали у магазині товар.Про інцидент, який трапився у п'ятницю, 8 березня, працівники повідомили в поліцію, пише Район.Шацьк Поки правоохоронці відслідковують, куди поїхали крадії, небайдужі закликають бути пильними, аби не стати жертвами зловмисників.Чоловікам у чорному вдалося завчасно поїхати з місця події. Вони пересуваються автомобілем Daewoo Lanos з хмельницькою реєстрацією.

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