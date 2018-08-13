На Волині заїжджі чоловіки вкрали товар у супермаркеті. ФОТО
Сьогодні, 15:20
Камери одного з супермаркетів смт Шацьк зафіксували, як невідомі люди крали у магазині товар.
Про інцидент, який трапився у п'ятницю, 8 березня, працівники повідомили в поліцію, пише Район.Шацьк.
Поки правоохоронці відслідковують, куди поїхали крадії, небайдужі закликають бути пильними, аби не стати жертвами зловмисників.
Чоловікам у чорному вдалося завчасно поїхати з місця події. Вони пересуваються автомобілем Daewoo Lanos з хмельницькою реєстрацією.
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Про інцидент, який трапився у п'ятницю, 8 березня, працівники повідомили в поліцію, пише Район.Шацьк.
Поки правоохоронці відслідковують, куди поїхали крадії, небайдужі закликають бути пильними, аби не стати жертвами зловмисників.
Чоловікам у чорному вдалося завчасно поїхати з місця події. Вони пересуваються автомобілем Daewoo Lanos з хмельницькою реєстрацією.
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