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На Волині заїжджі чоловіки вкрали товар у супермаркеті. ФОТО

На Волині заїжджі чоловіки вкрали товар у супермаркеті. ФОТО
Камери одного з супермаркетів смт Шацьк зафіксували, як невідомі люди крали у магазині товар.

Про інцидент, який трапився у п'ятницю, 8 березня, працівники повідомили в поліцію, пише Район.Шацьк.

Поки правоохоронці відслідковують, куди поїхали крадії, небайдужі закликають бути пильними, аби не стати жертвами зловмисників.

Чоловікам у чорному вдалося завчасно поїхати з місця події. Вони пересуваються автомобілем Daewoo Lanos з хмельницькою реєстрацією.

На Волині заїжджі чоловіки вкрали товар у супермаркеті. ФОТО
На Волині заїжджі чоловіки вкрали товар у супермаркеті. ФОТО



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Теги: Шацьк, крадіжка, відеокамери
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