У Луцьку змагались юні автомоделісти зі всього регіону. ФОТО





У масовому заході взяло участь 22 команди, 99 учасників. В порівнянні з минулими роками кількість учасників заходу збільшилася. Тому є надія, що на Волині дітей, які хочуть пов’язати своє майбутнє із конструюванням та автомоделюванням стає все більше. Йдеться на



З трасових автомоделей у перегонах змагались між собою 10 команд (59 учасників) з міст та районів Волині. Програмою змагань передбачалася особиста та командна першість у класах автомоделей «RETRO», «F-1», «Вантажівка», «G-33», «G – 12», «Євроспорт стандарт». Під час стартів використовувалася оновлена траса із системою електронної засічки та комп’ютерною програмою, яка визначала точні результати.



Тож, за підсумками змагань у командному заліку з трасового автомоделізму перше місце посіла команда Центру науково-технічної творчості учнівської молоді (керівник команди Зінчук В.О.), друге місце – команда Луцького міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді (керівник команди Данильчук І.Є), третє місце – команда загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня с. Романів Луцького району (керівник команди Семенюк В.С).



У змаганнях з кімнатних кордових автомоделей взяло участь 12 команд (40 учасників) в 4 класах моделей ЕЛ-О, ЕЛ-АЕРО, ЕЛ-К, ЕЛ-Іграшка. Члени головної суддівської колегії оцінювали охайність, точність виконання моделей та швидкість.



Так, за підсумками змагань, в командному заліку з автомодельного спорту (кімнатні кордові моделі) перемогла команда Луцького міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді (керівник команди Солодовник С.В.), друге місце посіла команда Центру науково-технічної творчості учнівської молоді (керівник команди Пивоваров В.Л.), третє – команда Ковельської міської станції юних техніків (керівник команди Невесенко Т.В.).



За результатами змагань переможцям командного та особистого заліків було вручено дипломи управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації відповідних ступенів, кубки та медалі, а керівникам, команди яких посіли І, ІІ, ІІІ місця в командній першості – грамоти за вагомий внесок та креативний підхід до виховання підростаючого покоління, активну діяльність щодо виявлення, розвитку та підтримки творчо обдарованих дітей, підготовку команд-переможців обласних відритих змагань з автомодельного спорту.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На базі Центру науково-технічної творчості учнівської молоді 02 березня цього року проведено обласні відкриті змагання учнівської молоді з автомодельного спорту (трасові, кімнатні кордові моделі).У масовому заході взяло участь 22 команди, 99 учасників. В порівнянні з минулими роками кількість учасників заходу збільшилася. Тому є надія, що на Волині дітей, які хочуть пов’язати своє майбутнє із конструюванням та автомоделюванням стає все більше. Йдеться на сайті ЦНТТУМ З трасових автомоделей у перегонах змагались між собою 10 команд (59 учасників) з міст та районів Волині. Програмою змагань передбачалася особиста та командна першість у класах автомоделей «RETRO», «F-1», «Вантажівка», «G-33», «G – 12», «Євроспорт стандарт». Під час стартів використовувалася оновлена траса із системою електронної засічки та комп’ютерною програмою, яка визначала точні результати.Тож, за підсумками змагань у командному заліку з трасового автомоделізму перше місце посіла команда Центру науково-технічної творчості учнівської молоді (керівник команди), друге місце – команда Луцького міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді (керівник команди), третє місце – команда загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня с. Романів Луцького району (керівник команди).У змаганнях з кімнатних кордових автомоделей взяло участь 12 команд (40 учасників) в 4 класах моделей ЕЛ-О, ЕЛ-АЕРО, ЕЛ-К, ЕЛ-Іграшка. Члени головної суддівської колегії оцінювали охайність, точність виконання моделей та швидкість.Так, за підсумками змагань, в командному заліку з автомодельного спорту (кімнатні кордові моделі) перемогла команда Луцького міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді (керівник команди), друге місце посіла команда Центру науково-технічної творчості учнівської молоді (керівник команди), третє – команда Ковельської міської станції юних техніків (керівник команди).За результатами змагань переможцям командного та особистого заліків було вручено дипломи управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації відповідних ступенів, кубки та медалі, а керівникам, команди яких посіли І, ІІ, ІІІ місця в командній першості – грамоти за вагомий внесок та креативний підхід до виховання підростаючого покоління, активну діяльність щодо виявлення, розвитку та підтримки творчо обдарованих дітей, підготовку команд-переможців обласних відритих змагань з автомодельного спорту.

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