Порізала вени і рвалася з балкона: у Луцьку через нещасну любов дівчина намагалася покінчити з життям
Сьогодні, 09:06
У Луцьку патрульні врятували від самогубства 23-річну дівчину.
Про це повідомили у прес-службі волинських патрульних.
Так, над ранок, 9 березня, екіпажу патрульних надійшло повідомлення, що дівчина має намір вчинити самогубство. По вулиці Ніла Хасевича, у Луцьку, громадянка порізала собі вени і хотіла вистрибнути з балкона.
У квартирі інспектори виявили заплакану 23-річну жінку, яка повідомила, що не хоче жити через проблеми зі співмешканцем.
Поліцейські заспокоїли її та вмовили поїхати з ними до психлікарні на огляд, куди її згодом і доставили.
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Про це повідомили у прес-службі волинських патрульних.
Так, над ранок, 9 березня, екіпажу патрульних надійшло повідомлення, що дівчина має намір вчинити самогубство. По вулиці Ніла Хасевича, у Луцьку, громадянка порізала собі вени і хотіла вистрибнути з балкона.
У квартирі інспектори виявили заплакану 23-річну жінку, яка повідомила, що не хоче жити через проблеми зі співмешканцем.
Поліцейські заспокоїли її та вмовили поїхати з ними до психлікарні на огляд, куди її згодом і доставили.
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