Порізала вени і рвалася з балкона: у Луцьку через нещасну любов дівчина намагалася покінчити з життям

У Луцьку патрульні врятували від самогубства 23-річну дівчину.Про це повідомили у прес-службі волинських патрульних.Так, над ранок, 9 березня, екіпажу патрульних надійшло повідомлення, що дівчина має намір вчинити самогубство. По вулиці Ніла Хасевича, у Луцьку, громадянка порізала собі вени і хотіла вистрибнути з балкона.У квартирі інспектори виявили заплакану 23-річну жінку, яка повідомила, що не хоче жити через проблеми зі співмешканцем.Поліцейські заспокоїли її та вмовили поїхати з ними до психлікарні на огляд, куди її згодом і доставили.