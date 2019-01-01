В Україні заборонили ліки від старечого недоумства





Рішення про тимчасову заборону встановили 6 березня, - пише



Мова йде про "Вазавітал", капсули по 10 капсул у блістері, по 3 блістери в коробці з картону серії 020618. Виробником ліків є ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна.



Заборону встановили через невідповідність за показником "Однорідність маси вмісту капсул" до реєстраційного посвідчення UA/6628/01/01.



Препарат застосовують для профілактики та у комплексному лікуванні:



- дисциркуляторної енцефалопатії з порушеннями уваги, пам’яті, сприйняття, зниженням інтелектуальної спроможності;

- при початковій стадії хвороби Альцгеймера;

- нейросенсорних порушень: кохлеовестибулярний синдром (шум у вухах, гіпоакузія, запаморочення);

- діабетичної ретинопатії;

- артеріопатії нижніх кінцівок (біль при ходьбі, трофічні порушення);

- синдрому Рейно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками тимчасово заборонила ліки від старечого недоумства (деменції).Рішення про тимчасову заборону встановили 6 березня, - пише 24 канал Мова йде про "Вазавітал", капсули по 10 капсул у блістері, по 3 блістери в коробці з картону серії 020618. Виробником ліків є ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна.Заборону встановили через невідповідність за показником "Однорідність маси вмісту капсул" до реєстраційного посвідчення UA/6628/01/01.Препарат застосовують для профілактики та у комплексному лікуванні:- дисциркуляторної енцефалопатії з порушеннями уваги, пам’яті, сприйняття, зниженням інтелектуальної спроможності;- при початковій стадії хвороби Альцгеймера;- нейросенсорних порушень: кохлеовестибулярний синдром (шум у вухах, гіпоакузія, запаморочення);- діабетичної ретинопатії;- артеріопатії нижніх кінцівок (біль при ходьбі, трофічні порушення);- синдрому Рейно.

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