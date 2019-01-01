вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Україні заборонили ліки від старечого недоумства

В Україні заборонили ліки від старечого недоумства
Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками тимчасово заборонила ліки від старечого недоумства (деменції).

Рішення про тимчасову заборону встановили 6 березня, - пише 24 канал.

Мова йде про "Вазавітал", капсули по 10 капсул у блістері, по 3 блістери в коробці з картону серії 020618. Виробником ліків є ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна.

Заборону встановили через невідповідність за показником "Однорідність маси вмісту капсул" до реєстраційного посвідчення UA/6628/01/01.

Препарат застосовують для профілактики та у комплексному лікуванні:

- дисциркуляторної енцефалопатії з порушеннями уваги, пам’яті, сприйняття, зниженням інтелектуальної спроможності;
- при початковій стадії хвороби Альцгеймера;
- нейросенсорних порушень: кохлеовестибулярний синдром (шум у вухах, гіпоакузія, запаморочення);
- діабетичної ретинопатії;
- артеріопатії нижніх кінцівок (біль при ходьбі, трофічні порушення);
- синдрому Рейно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ліки, заборона
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де познайомилися, як освідчилися і що подарують: відомі волиняни розповіли про своїх жінок. ФОТО
Де у Луцьку недорого купити квіти до свята. АДРЕСИ. ФОТО
На «укропівські» фірми, які ремонтували дороги в Луцьку, відкрили кримінал
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні заборонили ліки від старечого недоумства
Сьогодні, 19:00
Весна іде: лебедина сім'я повернулася на рідний волинський ставок. ВІДЕО
Сьогодні, 18:34
Де у Луцьку не буде світла 11 березня
Сьогодні, 18:00
Помер легендарний радянський актор
Сьогодні, 17:43
Волинська спортсменка виборола «бронзу» на Кубку Європи
Сьогодні, 17:10
Схожі новини
В Україні заборонили ліки від стоматиту В Україні заборонили ліки від стоматиту
05 березень, 18:33
Через смерть пацієнтів в Україні заборонили два відомі препарати Через смерть пацієнтів в Україні заборонили два відомі препарати
01 березень, 12:31
В Україні заборонили контрацептив для жінок В Україні заборонили контрацептив для жінок
28 лютий, 15:41
В Україні заборонили відомі заспокійливі ліки російського виробництва В Україні заборонили відомі заспокійливі ліки російського виробництва
27 лютий, 15:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні заборонили ліки від старечого недоумства
Сьогодні, 19:00
 0
Весна іде: лебедина сім'я повернулася на рідний волинський ставок. ВІДЕО
Сьогодні, 18:34
 0
Де у Луцьку не буде світла 11 березня
Сьогодні, 18:00
 0
Помер легендарний радянський актор
Сьогодні, 17:43
 0
Волинська спортсменка виборола «бронзу» на Кубку Європи
Сьогодні, 17:10
 0
Медіа
відео
1/8