В Україні заборонили ліки від старечого недоумства
Сьогодні, 19:00
Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками тимчасово заборонила ліки від старечого недоумства (деменції).
Рішення про тимчасову заборону встановили 6 березня, - пише 24 канал.
Мова йде про "Вазавітал", капсули по 10 капсул у блістері, по 3 блістери в коробці з картону серії 020618. Виробником ліків є ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна.
Заборону встановили через невідповідність за показником "Однорідність маси вмісту капсул" до реєстраційного посвідчення UA/6628/01/01.
Препарат застосовують для профілактики та у комплексному лікуванні:
- дисциркуляторної енцефалопатії з порушеннями уваги, пам’яті, сприйняття, зниженням інтелектуальної спроможності;
- при початковій стадії хвороби Альцгеймера;
- нейросенсорних порушень: кохлеовестибулярний синдром (шум у вухах, гіпоакузія, запаморочення);
- діабетичної ретинопатії;
- артеріопатії нижніх кінцівок (біль при ходьбі, трофічні порушення);
- синдрому Рейно.
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Рішення про тимчасову заборону встановили 6 березня, - пише 24 канал.
Мова йде про "Вазавітал", капсули по 10 капсул у блістері, по 3 блістери в коробці з картону серії 020618. Виробником ліків є ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна.
Заборону встановили через невідповідність за показником "Однорідність маси вмісту капсул" до реєстраційного посвідчення UA/6628/01/01.
Препарат застосовують для профілактики та у комплексному лікуванні:
- дисциркуляторної енцефалопатії з порушеннями уваги, пам’яті, сприйняття, зниженням інтелектуальної спроможності;
- при початковій стадії хвороби Альцгеймера;
- нейросенсорних порушень: кохлеовестибулярний синдром (шум у вухах, гіпоакузія, запаморочення);
- діабетичної ретинопатії;
- артеріопатії нижніх кінцівок (біль при ходьбі, трофічні порушення);
- синдрому Рейно.
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