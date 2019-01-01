Ще одна волинська громада – офіційно в ПЦУ





Про це на своїй сторінці у Андрій Сидор.



“Вітаємо громаду с. Скобелка з перемогою”, — написав священик.



Нагадаємо, що



«На ту пору до церкви прибуло з десяток немісцевих московських попів і бус з тітушками», – розповіла для видання жителька Скобелки, яка побажала залишитися анонімною. Приїжджі влаштували штовханину при вході у церкву.



Прихильники ПЦУ вийшли на церковне подвір'я, а прихильки МП залишилися у храмі і забарикадувалися там.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В суботу, 9 березня громада села Скобелки, Горохівського району офіційно приєдналась до Православної церкви України.Про це на своїй сторінці у facebook написав декан Горохівського деканату ПЦУ, отець“Вітаємо громаду с. Скобелка з перемогою”, — написав священик.Нагадаємо, що зі штовханиною та тітушками у селі Скобелка намагалися блокувати перехід до ПЦУ.«На ту пору до церкви прибуло з десяток немісцевих московських попів і бус з тітушками», – розповіла для видання жителька Скобелки, яка побажала залишитися анонімною. Приїжджі влаштували штовханину при вході у церкву.Прихильники ПЦУ вийшли на церковне подвір'я, а прихильки МП залишилися у храмі і забарикадувалися там.

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