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Ще одна волинська громада – офіційно в ПЦУ

Ще одна волинська громада – офіційно в ПЦУ
В суботу, 9 березня громада села Скобелки, Горохівського району офіційно приєдналась до Православної церкви України.

Про це на своїй сторінці у facebook написав декан Горохівського деканату ПЦУ, отець Андрій Сидор.

“Вітаємо громаду с. Скобелка з перемогою”, — написав священик.

Нагадаємо, що зі штовханиною та тітушками у селі Скобелка намагалися блокувати перехід до ПЦУ.

«На ту пору до церкви прибуло з десяток немісцевих московських попів і бус з тітушками», – розповіла для видання жителька Скобелки, яка побажала залишитися анонімною. Приїжджі влаштували штовханину при вході у церкву.

Прихильники ПЦУ вийшли на церковне подвір'я, а прихильки МП залишилися у храмі і забарикадувалися там.

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Теги: громада, ПЦУ, перехід, Скобелка
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