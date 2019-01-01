Ще одна волинська громада – офіційно в ПЦУ
Сьогодні, 02:22
В суботу, 9 березня громада села Скобелки, Горохівського району офіційно приєдналась до Православної церкви України.
Про це на своїй сторінці у facebook написав декан Горохівського деканату ПЦУ, отець Андрій Сидор.
“Вітаємо громаду с. Скобелка з перемогою”, — написав священик.
Нагадаємо, що зі штовханиною та тітушками у селі Скобелка намагалися блокувати перехід до ПЦУ.
«На ту пору до церкви прибуло з десяток немісцевих московських попів і бус з тітушками», – розповіла для видання жителька Скобелки, яка побажала залишитися анонімною. Приїжджі влаштували штовханину при вході у церкву.
Прихильники ПЦУ вийшли на церковне подвір'я, а прихильки МП залишилися у храмі і забарикадувалися там.
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Про це на своїй сторінці у facebook написав декан Горохівського деканату ПЦУ, отець Андрій Сидор.
“Вітаємо громаду с. Скобелка з перемогою”, — написав священик.
Нагадаємо, що зі штовханиною та тітушками у селі Скобелка намагалися блокувати перехід до ПЦУ.
«На ту пору до церкви прибуло з десяток немісцевих московських попів і бус з тітушками», – розповіла для видання жителька Скобелки, яка побажала залишитися анонімною. Приїжджі влаштували штовханину при вході у церкву.
Прихильники ПЦУ вийшли на церковне подвір'я, а прихильки МП залишилися у храмі і забарикадувалися там.
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