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Аварія у Тернополі: за кермом була 13-річна дівчинка, вона у комі. ВІДЕО

Аварія у Тернополі: за кермом була 13-річна дівчинка, вона у комі. ВІДЕО
У Тернополі сталася ДТП, серйозні травми отримала 13-річна дівчинка-водій. Вона була доставлена в лікарню, вона в комі.

Про це повідомляє UA:Тернопіль.

Водій авто Volkswagen в результаті інциденту не постраждав.

Як неповнолітня опинилася за кермом автомобіля, зараз з’ясовує слідство.



До слова, у Києві п’яний підліток викрав у батька авто і протаранив поліцію.

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Теги: аварія, кома, дівчинка, підліток, Тернопіль
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