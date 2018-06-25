Аварія у Тернополі: за кермом була 13-річна дівчинка, вона у комі. ВІДЕО
Сьогодні, 01:26
У Тернополі сталася ДТП, серйозні травми отримала 13-річна дівчинка-водій. Вона була доставлена в лікарню, вона в комі.
Про це повідомляє UA:Тернопіль.
Водій авто Volkswagen в результаті інциденту не постраждав.
Як неповнолітня опинилася за кермом автомобіля, зараз з’ясовує слідство.
До слова, у Києві п’яний підліток викрав у батька авто і протаранив поліцію.
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Про це повідомляє UA:Тернопіль.
Водій авто Volkswagen в результаті інциденту не постраждав.
Як неповнолітня опинилася за кермом автомобіля, зараз з’ясовує слідство.
До слова, у Києві п’яний підліток викрав у батька авто і протаранив поліцію.
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