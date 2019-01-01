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До ПЦУ хоче приєднатись ще одна волинська громада

До ПЦУ хоче приєднатись ще одна волинська громада
Парафіяни Свято-Іллінської церкви, що в селі Грабове, висловили бажання перейти до Православної Церкви України.

Таке рішення жителі села обговорили у неділю, 10 березня, на зборах релігійної громади, - пише Район.Шацьк.

На збори до громади приїхали Грабівський сільський голова Олександр Ключук, а забезпечували порядок працівники Шацького відділення поліції.

Також на зібрання прибули священики Шацького деканату Православної Церкви України Михайло Цвинкилевич і Роман Скірак. Чомусь не забажав прийти на збори настоятель Свято-Іллінської церкви ієрей Дмитрій Ковальчук.

Раніше в селі ініціативна група зібрала підписи, де підтвердили своє бажання перейти до Православної Церкви України майже 120 жителів села. На самих зборах із 39 присутніх грабівчан за перехід проголосувала 31 людина, восьмеро – утримались.

В Шацькому районі це вже четверта релігійна громада, яка приєдналася до ПЦУ.

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Теги: Грабове, громада, ПЦУ, перехід
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