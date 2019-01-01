До ПЦУ хоче приєднатись ще одна волинська громада





Таке рішення жителі села обговорили у неділю, 10 березня, на зборах релігійної громади, - пише



На збори до громади приїхали Грабівський сільський голова Олександр Ключук, а забезпечували порядок працівники Шацького відділення поліції.



Також на зібрання прибули священики Шацького деканату Православної Церкви України Михайло Цвинкилевич і Роман Скірак. Чомусь не забажав прийти на збори настоятель Свято-Іллінської церкви ієрей Дмитрій Ковальчук.



Раніше в селі ініціативна група зібрала підписи, де підтвердили своє бажання перейти до Православної Церкви України майже 120 жителів села. На самих зборах із 39 присутніх грабівчан за перехід проголосувала 31 людина, восьмеро – утримались.



В Шацькому районі це вже четверта релігійна громада, яка приєдналася до ПЦУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Парафіяни Свято-Іллінської церкви, що в селі Грабове, висловили бажання перейти до Православної Церкви України.Таке рішення жителі села обговорили у неділю, 10 березня, на зборах релігійної громади, - пише Район.Шацьк На збори до громади приїхали Грабівський сільський голова, а забезпечували порядок працівники Шацького відділення поліції.Також на зібрання прибули священики Шацького деканату Православної Церкви України. Чомусь не забажав прийти на збори настоятель Свято-Іллінської церкви ієрейРаніше в селі ініціативна група зібрала підписи, де підтвердили своє бажання перейти до Православної Церкви України майже 120 жителів села. На самих зборах із 39 присутніх грабівчан за перехід проголосувала 31 людина, восьмеро – утримались.В Шацькому районі це вже четверта релігійна громада, яка приєдналася до ПЦУ.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію