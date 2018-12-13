У Луцьку кличуть на кінопоказ в компанії копів

Лучан та гостей міста запрошують на кінопоказ-дискусію фільму «Година пік» за участі патрульної поліції Волинської області.Захід відбудеться у четвер, 14 березня, о 19:00 у приміщенні Молодіжного центру «Youth Сфера» (вул. Винниченка 67, 6-й поверх). Організаторами кіноперегляду є проект «Lutsk night cinema».«Насправді є дуже багато класних фільмів про роботу поліціянтів, але цього разу ми хотіли показати нашим глядачам щось хороше і позитивне, хоч і дещо віддалене від реальності. Ми раді, що наша патрульна поліція – це люди із чудовим почуттям гумору, і саме вони захотіли показати цю картину із Джекі Чаном і Крісом Такером», – говорять про вибір стрічки організатори заходу."Просимо звернути увагу, що на саму стрічку є вікове обмеження 14+. Окрім того, проект «Lutsk night cinema» пропагує здоровий спосіб життя, тому на захід заборонено приносити алкоголь або приходити у нетверезому стані.Вхід на подію вільний, вітаються благодійні внески. Окрім кіноперегляду, на глядачів чекатиме кава, чай та смаколики. Наступний вечірній кінопоказ відбудеться вже 22 березня у рамках фестивалю «Нове українське кіно»", -йдеться у повідомленні.